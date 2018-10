Orange face angajări. Caută oameni care au cel puţin studii medii

Orange angajează pe postul de agent relaţii clienţi. Candidatul potrivit pentru acest post e absolvent de liceu sau student, se descurcă în engleză, ştie să scrie un text în MS Word, e onest şi entuziast.

Orange angajează pe postul de Collections Analyst.

Candidatul potrivit pentru acest post are minimum doi ani experienţă relevantă în domeniul bancar sau non-financiar, în domeniul colectării de creanţe financiar - bancare/non - bancare.

Orange angajează pe postul de Office Infrastructure Junior Administrator.

Candidatul potrivit pentru acest post e în ultimul an de facultate sau a absolvit recent studii superioare, are cel puţin un an experienţă relevantă într-o activitate sau post similar, vorbeşte fluent engleza şi, preferabil, are permis de conducere categoria B.

Orange angajează pe postul de Corporate Senior Business Analyst.

Candidatul potrivit pentru acest post ştie să lucreze în MS Office, are gândire analitică, are studii superioare cu profil economic, cunoştinţe bune de engleză, iniţiativă, e riguros şi orientat către clienţi.

Orange angajează pe postul de Front Office Engineer.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare cu profil IT sau Telecomunicaţii, are cunoştinţe bune de engleză şi poate lucra sub presiune.

