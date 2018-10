Orban: Dacă nu generăm nişte propuneri serioase de modificare a legilor Justiţiei, o să intrăm în coliziune cu UE

Ludovic Orban a declarat, marţi seară, la TVR 1, că PNL va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu o delegaţia formată din cinci persoane, mandatul partidului fiind transpunerea în legislaţie a recomandărilor Comisiei de la Veneţia.

"Am fost invitaţi cu o delegaţie formată din cinci oameni. Mandatul nostru este prestabilit prin decizia Biroului Executiv şi este foarte simplu: o transpunere în legislaţie a recomandărilor Comisiei de la Veneţia, iar pe legile justiţiei, de asemenea, de reluare practic a dezbaterii pe Codul Penal şi pe Codul de Procedură Penală pe toate articolele declarate neconstituţionale. Avem şi o solicitare suplimentară adresată Curţii Constituţionale şi anume aceea de a amâna analiza sesizării noastre de neconstituţionalitate până la analiza de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a întrebărilor preliminare formulate de noi. Am formulat cinci întrebări preliminare referitor la Codul Penal şi am solicitat Curţii Constituţionale să trimită aceste întrebări Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru a se pronunţa", a afirmat Orban.

El a precizat că există mai multe riscuri pentru România, printre care o rezoluţie împotriva ţării noastre sau o tăiere a fondurilor europene.

"Să nu înţelegi că urmează raportul MCV, urmează posibilitatea evocată de Timmermans de a ataca prevederile legale contrare tratatului Uniunii la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, să nu vezi că se coace o rezoluţie împotriva României, să nu vezi că există în conformitate cu proiectul de regulament privind exerciţiul financiar bugetat 2021-2027, o prevedere prin care se pot suspenda sau tăia fonduri pentru ţările care nu respectă prevederile articolului de drept, adică condiţiile statului de drept ? Astea sunt lucruri extrem de grave, există riscuri imense pentru România", a explicat liderul PNL.

Orban spune că nu se aşteaptă ca Dragnea să înţeleaga aceste lucruri, dar parlamentarii PSD trebuie să ştie dacă nu sunt generate propuneri de modificare a legilor justiţiei atunci România riscă să intre în coliziune cu Uniunea Europeană.

"Eu nu mă aştept ca Dragnea sau alţii de prin PSD, talibani, să înţeleagă ceva. Mă aştept ca celelalte formaţiuni parlamentare, baza parlamentarilor PSD, care nu au problemele penale pe care le are Dragnea, să înţeleagă că dacă nu ne aşezăm la masă şi dacă nu generăm nişte propuneri serioase de modificare a legilor justiţiei, a Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, dacă nu acceptăm respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia, o să intrăm în coliziune cu Uniunea Europeană. Vă spun sincer nu îmi doresc ca românii să fie pedepsiţi, să nu se mai aloce subvenţii la hectar pentru fermieri pentru prostiile făcute de o mână de oameni, care întâmplător acum vremelnic guvernează România", a mai declarat Ludovic Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis, a trimis luni o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament prin care îi invită la consultări miercuri, la Palatul Cotroceni, pe tema legislaţiei din domeniul justiţiei.