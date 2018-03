Otilia Bilionera, la un pas de moarte. Medicii au internat-o de urgenţă şi i-au scos 2 l de sânge din stomac

Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator, scrie ciao.ro. Otilia Bilionera este multumita ca medicii i-au salvat viata pe moment, dar si ovarele. Aceasta a recunoscut ca, dupa operatie, a intrat in depresie. Ba mai mult, din vara si pana in prezent, cantareata a fost sub tratament pentru a se face bine complet.

„Am avut o operatie in vara, in Turcia. Era sa mor. Am avut o hemoragie interna provocata de la un chist. Mi-a explodat si mi-a produs hemoragie. Am avut noroc ca m-am dus la un spital privat. Dar m-am dus tarziu la medici. Am avut noroc cu medicii foarte buni. A doua zi, cand m-am trezit din operatie, mi-au spus ca au scos 2 litri de sange din stomac. Pentru mine, orice minut conta. Ma auzeam doar pe mine. Simteam ca imi cedeaza trupul. Imi spuneam intr-una sa nu mor. Otilia Bilionera, la un pas de moarte!Nu stiu cum, dar parca mi-am revenit dintr-o data. Cuvintele mele mi-au dat forta. Dar acum sunt bine, medicii au reusit sa imi salveze ovarele. Dupa operatie, am trecut printr-o depresie. Acum sunt bine, mi-am revenit. Am urmat un tratament din vara si pana acum, inca il tin. Am trecut printr-un soc cand am vazut ca azi esti, maine poate nu mai esti. Parca nu iti mai doresti sa traiesti, nu mai ai dorinte. Dar, depresia s-a tratat cu medicamente si ma simt foarte bine. Sunt ok, la fel ca inainte. A fost o perioada grea pentru mine", a declarat Otilia Bilionera.