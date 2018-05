Ozana Barabancea: "M-am trezit cu poprire pe salariu"

Ozana Barabancea susţine că i-a fost pusă poprire pe cont, deşi amenda respectivă era plătită.

"Românie, tristă glie! Eu îmi iubesc ţara dar sunt foarte revoltată!! Este inadmisibil să nu existe un sistem unic de plăţi pentru amenzi! Am plătit o amendă în ziua aceea, 2 septembrie 2016 la Bacău şi acum m-am trezit cu poprire pe salariu! Azi mă plimb la Taxe şi Impozite locale, am demonstrat într-o oră, pierzând timpul, sunând la Focşani, la Bacău, pe firul istoric şi am dat de chitanţă! Sunt amenzi plătite şi necentralizate! Cine doreşte aşa ceva? Sistemul public este deficitar! Acum stau şi caut, sun, scormonesc, cercetez, iau toate sursele la rând să caut dovezi că am plătit amenzile iî timp util", este mesajul publicat de Ozana Barabancea.

