PĂCATE sexuale pe care oamenii le fac des. Tu câte ai bifat?

Iata cele mai des intalnite pacate sexuale pe care oamenii le fac si cum sa te feresti de ele, potrivit ivillage.com.

1. Nu faci niciodata prima miscare

Sexul este in mare, la fel pentru toata lumea. Insa detaliile sunt foarte personale. Sunt unii barbati si unele femei care pur si simplu nu vor sa faca niciodata prima miscare cand vine vorba despre sex. Se simt irezistibil cand celalalt face propunerile si astfel le creste nivelul de excitatie. Partea proasta la acest capitol este ca, in cazul in care nici partenerul nu da vreun semn de dorinta, incepe sa-ti scada increderea de sine, sa nu te mai simti atragator. Iar de aici si pana la o ruptura in cuplu nu mai este decat un singur pas. Solutia este comunicarea. Desi sexul poate fi considerat acea febra misterioasa care te cuprinde, pana la urma, totul tine de comunicarea dintre parteneri, verbala si nonverbala.

2. Prefera filmele porno in locul sexului

Pare greu de crezut, insa exista si aceasta categorie de oameni. Tehnologia s-a dezvoltat atat de mult incat nu e locuinta in care sa nu fie macar un calculator. Iar internetul le aduce oamenilor si posibilitatea de a avea acces gratuit la materiale pornografice. E adevarat si faptul ca barbatii sunt creaturi solitare, insa de aici si pana la a da sexul in carne si oase in sexul de pe sticla e drum lung. Iar daca partidele de sex real sunt din ce in ce mai rare, atunci s-ar putea sa nu mai ramana nimic din relatia ta. Vestea buna este ca dependent de pornografie poate fi tratata. Trebuie doar sa te duci la un terapeut.

