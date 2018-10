PANICĂ TOTALĂ pentru TEO TRANDAFIR. A apărut la emisiune plină de SÂNGE!

Larisa Udilă a explicat despre ce este vorba.

"Reprezint o femeie operată prost! N u sunt operată, dar nu sunt împotriva operaţiilor. Oricum, nu vreau să fiu operată aşa. Nu trebuie să arătaţi ca de Halloween, fetelor! Am fost controversată! A stat două ore şi jumătate ca să îmi facă acest machiaj. Anumite femei exagerează cu operaţiile şi ajung să fie creepy. Ele fac asta din frustrare. Şi eu am frustrări. Nu sunt contra, poate şi eu voi vrea să fac vreo operaţie. Mi se pare însă că unele exagerează, atunci nu mai arată deloc ok", a declarat Larisa Udilă.

"Ce te-a apucat?! Nebuno, tu ieşi aşa în Centrul Vechi?", a întrebat Teo Trandafir.