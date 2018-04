Parapsihologul Alina Albert, mărturisiri cutremurătoare despre marea cumpănă prin care a trecut: "M-am întâlnit cu o fiinţă..."

Pentru Alina Albert moartea clinică și experiența revenirii la viață reprezintă cea mai mare schimbare pe care mintea umană o poate parcurge de-a lungul vieții.

"Pe mine cel putin lumina dragostei m-a insufletit la 24 de ani, cand am suferit moarte clinica. Atunci m-am intalnit cu o fiinta energetica care pentru mine a insemnat raportarea la Dumnezeu.

Pot spune ca am trecut printr-un tunel dar era vertical, mi-l imaginam la nivelul ochilor, orizontal cumva, tunelul meu era vertical ca o cadere non-gravitationala, e foarte greu sa explic, mie mi s-a oprit inima pe masa de operatie, m-au reanimat si, in timp ce imi vedeam corpul, iesisem din corpul meu, aratam ca o sfera, nu aveam nici chakre, nici nu aratam ca o holograma, eram un ghem de energie, eram tot eu, dar fara corp. Eram un om cu preocupari telurice, exista constiinta binelui si a raului, dar nu vedeam momentele in care faceam rau, cand am murit am realizat ca nu iau nimic pe lumea cealalta, tot ce luam e un cumul de amintiri frumoase si, in functie de felul in care ai trait, te pozitionezi ca spirit bun evoluat", a povestit Alina Albert la România TV.

