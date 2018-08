Ionel Corbu, Parchetul Militar: Întreaga misiune a fost coordonată şi condusă de inspectorul general Sebastian Cucoş

"Un colectiv din cadrul Parchetului Militar Bucureşti efectuează acte de urmărire penală în baza ordonanţei de delegare a Parchetului General. În prezent, vă comunic faptul că au fost primite de la Jandarmeria Română o serie de documente solicitate, din analiza cărora că se impune cu necesitate solicitarea în mod suplimentar şi a altor date de referinţă necesare şi utile cauzei. (...) De asemenea, am cerut ordinul de intervenţie de la Prefectură, încă îl aşteptăm", a declarat prim-procurorul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, Ionel Corbu.

Procurorul militar a completat că solicitarea ordinului de intervenţie a fost transmisă Prefecturii Capitalei încă de sâmbătă, 11 august, iar răspunsul Prefecturii a fost că Parchetul Militar trebuie să se adreseze Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti pentru a intra în posesia documentului.

"De la Prefectură am solicitat acest ordin, la faza primară, în după-amiaza zilei de 11 august. Am primit un răspuns de la prefectură, în sensul de a ne adresa Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru a intra în posesia lui, deşi cred că am fi putut intra în posesia unui exemplar şi de la Prefectură, întrucât acolo trebuie să existe un exemplar", a completat procurorul militar.

Corbu a mai spus că Jandarmeria a trimis spre Parchetul militar planul de acţiune, planul de intervenţie şi jurnalul acţiunilor operative.

"Am primit planul de acţiune, planul de intervenţie şi jurnalul acţiunilor operative întocmit de către structurile de jandarmi desemnate să îl întocmească. Rămâne să centralizăm pe structuri efecivele de jandarmi paricipante la eveniment", a mai spus Corbu.

De asemenea, Ionel Corbu a spus că din documentele transmise de Jandermerie a rezultat că peste 160 de militari jandarmi au participat la intervenţia din Piaţa Victoriei.

"La acest moment, din vizualizarea documentelor pe care le avem, sunt peste 160 de militari jandarmi. Vorbesc de militarii jandarmi care au participat la activitatea de intervenţie. Atât am reuşit să sintetizăm din documente. E vorba de forţele participante. Sunt cele care în urma decelării documentelor ce ne-au fost puse la dispoiziţie au fost evidenţiate într-o situaţie de analiză", a mai adăugat Corbu.

Întrebat dacă din documentele primite până în prezent de la Jandarmerie există dovezi că s-a impus acea intervenţie în forţă, prim-procurorul a spus că sunt elemente care să dovedească aploarea evenimentelor, dar, după părerea sa, "sub nicio formă actele de agresiune exacerbate nu se justifică".

Întrebat dacă din documentele trimise de Jandarmerie reiese că existau informaţii, anterior zilei de 10 august, că se încearcă o revoltă sau atacarea Guvernului, Corbu a răspuns: "Nu am identificat astfel de date din documentele ce ne-au fost puse la dispoziţie, până la această oră".

De asemenea, el a fost întrebat de jurnalişti dacă există informaţii privind implicarea ministrului de Interne în coordonarea acţiunilor jandarmilor.

"Nu am sesizat acest lucru. Din datele care ne-au fost comunicate, rezultă că întreaga misiune a fost coordonată şi implicit condusă de domnul inspector general", a mai spus procurorul militar.

El a precizat că Parchetul nu a primit documente cu privire la cantitatea de gaze folosită de jandarmi la protest.

"Deocamdată, nu avem date şi elemente cu privire la concentraţia gazelor utilizate şi compoziţia acestora", a precizat procurorul.

Procurorii militari au deschis un dosar penal, în care s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, în legătură cu modul de intervenţie al jandarmilor în timpul protestului Diasporei de vineri din Piaţa Victoriei.

Parchetul General a anunţat că Secţia Militară a instituţiei a preluat ancheta privind violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei, pentru a uni toate denunţurile într-un singur dosar, fiind avute în vedere şi plângerile depuse împotriva ministrului de Interne şi a prefectului Capitalei.