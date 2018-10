Părinţii copilului mort la Sanador după o operaţie, dar şi medicul SMURD care i-a acordat primul ajutor, audiaţi la Parchet

Procurorii au descins la Spitalul Clinic Sanador din Capitală în cazul anchetei deschise după ce un copil de nici 2 ani a murit în urma unei operaţii. Anchetatorii au ridicat probe esenţiale în acest dosar, dar şi imagini de pe camerele de supraveghere, potrivit România TV.

Tot joi, medicul chirurg care l-a operat pe băiatul de un an şi 10 luni, care a murit sâmbătă la Sanador, a avut o primă reacţie.

„A fost un șoc și o mare traumă, e regretabil ce s-a întâmplat, este o anchetă în curs de desfășurare. Nu am cum să va dau foarte mult, nu știu nici eu, nu am nicio explicație până acum ce s-ar fi putut întâmpla. Pot să va spun atât intervenția chirurgicală a evaluat fără evenimente majore, și nici din punct de vedere al anestezicului nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obișnuință.

Dacă e un copil peste vârsta de un an operat de hernie inghinală nici nu necesită monitorizare în terapie, noi la copiii sub un an, de regulă când operăm în privat îi ducem și în terapie imediat post operator pentru a fi mult mai atenți aici decât suntem în spitalele de stat”, a declarat Laura Bălănescu, medic primar chirurgie pediatrică, citat de Digi24.

Miercuri, Ştefan Alexandru a fost înmormântat, iar părinţii lui spun că vor merge mai departe să îşi caute dreptatea.

Copilul de 1 an şi 10 luni a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în spitalul privat Sanador din Bucureşti, după ce fusese supus unei operaţii de coborâre de testicul în scrot. La câteva ore după intervenţie starea de sănătate s-a agravat și a intrat în stop cardiorespirator. Din păcate, nu a putut fi resuscitat.

Mama copilului a acuzat personalul spitalului de incompetenţă, spunând că a sunat la 112 pentru ca medicii SMURD să îl salveze pe băiat. Tatăl copilului a depus plângere la Parchet.

În urma morţii copilului de un an şi zece luni, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, o echipă a Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti a făcut verificări la clinică. Raportul preliminar al controlului făcut de DSP Bucureşti la Sanador a constatat că s-au respectat procedurile igienico-sanitare, fiind verificată respectarea circuitelor, trasabilitatate pacientului, condiţiile de igienă din secţia ATI pediatrie, sterilitatea şi produsele biocide utilizate.

Medicii legişti care au efectuat necropsia copilului decedat la spitalul privat Sanador din Capitală au stabilit că băiatul de nici doi ani a murit din cauza unui şoc hemoragic, survenit în urma unei hemoragii interne.

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a decis luni să se autosesizeze şi a început o investigaţie în acest caz. Preşedintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, a precizat că după ce vor fi cercetate toate faptele medicale şi documentele şi după ce vor fi audiaţi medicii responsabili, vor fi stabilite şi vinovăţiile şi sancţiunile care se impun. Borcean a estimat că în termen de un an va exista o concluzie.