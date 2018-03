Părţi ale corpului unui bărbat care le impresionează pe femei

Majoritatea femeilor care au participat la sondaj a declarat ca se dau in vant dupa barbatii cu umerii lati, bine conturati intrucat acestia sunt un semn al puterii si masculinitatii. Domnilor mergeti la sala daca vreti cu adevarat sa va impresionati partenerele. Nici o femeie nu poate rezista unui barbat cu umeri puternici, o spun chiar ele.

Femeile sunt atrase de barbatii cu muschii pectorali cizelati

Barbatii iubesc sanii frumosi ai femeilor, fie ei naturali sau cu implanturi. Si viceversa este valabila mai putin partea cu implanturi. Barbatul cu pectoralii bine lucrati e prezent in fanteziile multor femei. Acestea spun ca pot sa-si dea seama despre cum arata pieptul unui barbat dupa modul in care stau hainele pe el. Femeile se folosesc de push-up pentru a rezolva problema, din nefericire barbatii nu au o asemenea optiune, doar exercitiile fizice.

Bicepsii mari atrag atentia femeilor

Bicepsii mari, bine definiti nu doar ca sugereaza putere, insa dezvaluie si faptul ca un barbat are grija de corpul sau. Iar femeile sunt impresionate de barbatii care au grija de diferite lucruri. In plus, in multe dintre fanteziile ale femeilor acestea fac dragoste lipite de perete, iar pentru asta au nevoie de un barbat puternic care sa le tina in brate cu usurinta.

