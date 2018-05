Pe cine a sunat înainte să moară tânăra româncă din Belgia ucisă cu 50 lovituri de cuţit

Laura provenea din Târgu Cărbunești și era o fostă elevă a Colegiului Național „Tudor Arghezi”. În 2017, tânăra s-a înscris la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani, însă s-a lăsat pe studii pentru a pleca din România, lucru cu care mama nu a fost de acord.

„Eu, ca mamă, nu ştiu ce s-a întâmplat şi cum s-a întâmplat. Într-adevăr, a fost omorâtă, doar atât ştiu. Am fost sunată de doamna consul din Belgia, mi-a confirmat. Nu se poate face nimic până nu voi fi contactată de Poliţia din Târgu-Cărbuneşti. Momentan, nu a venit nimeni. Eu am vorbit cu Laura miercuri, la ora 14.00. Din câte am înţeles, a fost omorâtă seara, la 20.30. Era cu prietenul ei acolo. Normal, ca mamă nu am fost de acord. Copilul meu era la facultate”, a declarat mama Laurei.

Tânăra a avut rezultate deosebite în perioada în care era elevă a Colegiului Național Tudor Arghezi din Târgu-Cărbunești. În 2017, aceasta s-a înscris la Universitatea din Petroșani, însă în acest an a decis să meargă în Belgia, alături de iubitul ei, în vârstă de 19 ani, deși mama ei nu a fost de acord, notează Gorj Domino. Băiatul a spus că intenționau să strângă bani pentru a-și cumpăra o casă în România.

Autoritățile din Târgu-Cărbunești au anunțat că vor acorda familiei un ajutor de urgență.