Penny Market Romania face angajări. Iată posturile

Penny Market Romania angajează pe postul de inspector de zonă.

Candidatul potrivit pentru acest post e absolvent de studii superioare, are cel puţin trei ani experienţă în activitatea de conducere (echipe mai mari de 10 persoane), cel puţin patru ani experienţă în comerţ, are cunoştinţe bune de engleză şi permis de conducere categoria B.

De asemenea, ştie să lucreze în MS Office, are permis de conducere categoria B, e flexibil şi dispus să călătorească în interes de serviciu.

Candidatul ideal pentru acest post are foarte bune abilităţi de organizare, comunicare şi de lucru în echipă, e integru şi orientat către atingerea rezultatelor.

Detalii găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Penny Market Romania angajează pe postul de achizitor.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, minimum trei ani experienţă în aprovizionarea cu produse alimentare, cunoaşte piaţa produselor alimentare şi nealimentare, şi limba engleza. Are, de asemenea, foarte bune abilităţi de planificare, prioritizare, de analiză, comunicare şi negociere. E ferm, integru şi responsabil.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi consultat la acest link.



Penny Market Romania angajează asistent achiziţii. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, trei ani experienţă în activitatea de achiziţii, ştie la lucreze în MS Office, are cunoştinţe de engleză. De asemenea, are abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, e integru, poate lucra în condiţii de stres.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi anunţul de recrutare care poate fi consultat la acest link.

Candidaţii sunt ofertaţi cu asigurare medicală privată, zile suplimentare de concediu de odihnă, transport şi masa de prânz asigurate.

Lista completă a locurilor de muncă vacante la Penny o puteţi accesa la acest link.