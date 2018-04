Pentru bărbaţi: Cum să deosebeşti orgasmul adevărat de cel mimat

Statistici pentru barbati: Peste 35% dintre femei mimeaza, iar sotii lor nu realizeaza

Sunt unii barbati care se gandesc ca mimarea orgasmului de catre sotie se intampla doar in dormitorul altora. Sondajele par a-i contrazice. Potrivit unui studiu recent pe aceasta tema 85% dintre barbati cred ca sotia lor a avut orgasm in timpul celei mai recente partide de amor, in vreme ce numai 64% dintre femei au declarat ca au avut orgasm. Concluzia? Femeile se prefac atat de bine incat sotii lor nu realizeaza acest lucru.

Pentru barbati e important de stiut de ce se prefac femeile ca au orgasm

In orice revista care are ca public tinta femeile veti gasi sute de tipuri de orgasme pe care femeile ar trebui sa le experimenteze de fiecare data cand fac dragoste. In realitatea insa, lucrurile sunt mult diferite. Stresul, anxietatea, teama de a nu fi performanta in pat, privarea de somn, graba etc. sunt toti atati factori care interfereaza cu orgasmul. Tocmai de aceea o multime de femei mimeaza orgasmul.

Pentru barbati: Cum sa recunosti un orgasm real?

Care sunt oare semnele care indica orgasmul real? Iata dupa ce trebuie sa te uiti.

