Pentru bărbaţii însuraţi: 4 soluţii de rezolvare a obstacolelor din viaţa sexuală

Tu crezi despre ea ca e prea inchistata si se abtine de la ce e normal pentru tine; ea crede despre tine ca esti un maniac obsedat sexual. Sau ea vrea dimineata si tu seara. Sau ea e prea obosita si tu nu.

Sau ce faci cand intre voi este un copil mic?

Cum mentii flacara atractiei sexuale vii desi in prezent iti pare ca este precum mancarea rece ramasa de ieri? Pentru a gasi raspunsuri, ne-am indreptat spre experti care si-au dedicat ani de zile de cariera pentru rezolvarea conflictelor matrimoniale ce pornesc de la o relatie sexuala defectuoasa intre parteneri. La sfatul specialistului, prezentam si parerea unor barbati care le-au aplicat. Iata mai jos ce recomandari ofera ei, aviz amatorilor:

1. Foloseste ajutor vizual

„Ne cunoastem cu un an inainte sa ne casatorim si mi-a trebuit ceva timp sa imi dau seama ca in mod natural eu vreau sex mai des decat vrea ea. Nu e mare diferenta; eu vreau in fiecare zi iar ea se multumeste de 3 ori pe saptamana. Cand am avut chef de sex iar ea nu a vrut, am recurs la mici artificii cum ar fi sa ne uitam sau sa aplicam mici trucuri din filmul „Noua saptamani si jumatate" sau sa citim unul altuia o portiune sexy dintr-o carte. Evident ca la final eram suficient de excitati incat sa facem dragoste in mod firesc", Chris, 31, insurat de 5 ani.

