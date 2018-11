Un studiu publicat in "The Journal of Sexual Medicine" releva faptul ca femeile care fac sex mai rar de doua ori pe luna se imbolnavesc mult mai des decat cele care fac sex cu o frecventa mai mare.

Alte studii demonstreaza ca femeile care au orgasme mai multe au si un nivel al energiei cu mult mai ridicat decat categoria defavorizata. Totodata, si din punct de vedere psihic, prima categorie este mult mai echilibrata decat a doua.

