Percheziţii acasă la vânzătorii de etnobotanice, după ce un tânăr a fost găsit mort în stradă

Percheziţiile domiciliare au fost efectuate în municipiile Piteşti şi Slatina, într-o cauză vizând săvârşirea infracţiunilor de efectuare de operaţiuni comerciale cu substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv şi ucidere din culpă.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că suspectul C. I. C. a achiziţionat online diverse substanţe cu efect psihoactiv, substanţe care ajungeau la acesta prin intermediul firmelor de coletărie, sub formă lichidă. În continuare, suspectul a procurat material vegetal din farmacii, ceai de salvie sau 'damiana', pe care îl stropea cu lichidul cumpărat în modul mai sus menţionat, folosind o proporţie de aproximativ 10 miligrame de lichid la 30 de grame de material vegetal", se precizează ăn comunicat.

Conform aceleiaşi surse, suspectul a comercializat materialul vegetal către diverşi consumatori din judeţul Argeş, în cantităţi de de 0,25 de grame de substanţă pentru care încasa câte 25 de lei.

"La data de 11.03.2018, patru tineri consumatori din municipiul Piteşti s-au deplasat cu un autoturism în municipiul Slatina, de unde au achiziţionat de la suspectul C. I. C. cinci plicuri de substanţă vegetală psihoactivă, pentru suma totală de 50 lei. Pe drumul de întoarcere către Piteşti, aceştia au consumat întreaga cantitate de etnobotanice, iar unul dintre ei a intrat în stare de somnolenţă, fără a fi conştient. În această stare, victima a fost coborâtă din autoturism şi aşezată pe un trotuar (...), loc în care, la scurt timp, a fost găsită decedată", se mai menţionează în comunicat.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au identificat şi ridicat în vederea continuării cercetărilor aproximativ un kilogram de fragmente vegetale, suma de 4.500 de lei, telefoane mobile şi ustensile folosite la porţionarea şi ambalarea substanţelor interzise.

După finalizarea descinderilor, la sediul DIICOT Piteşti vor fi aduse trei persoane pentru a fi audiate.

La acţiune au participat poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Argeş şi Olt, precum şi luptători ai serviciilor pentru acţiuni speciale din cele două judeţe, suportul de specialitate fiind asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale.