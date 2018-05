Peste 12.000 de firme dizolvate în primele patru luni ale anului

Creșterea insolvențelor față de aceeași perioadă a anului 2017 este de 17,38%, în timp ce firmele dizolvate sunt cu 62,51% mai multe.

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă sunt în Bucureşti, respectiv 572 (un avans de 12,82% faţă aceeaşi perioadă din 2017) şi în judeţele Bihor - 192 (plus 18,52%), Iaşi - 187 (plus 21,43%) şi Timiş - 151 (plus 32,46%). Numai în luna aprilie au intrat în insolvenţă 660 de firme şi PFA-uri.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 904 (plus 20,37%). De asemenea, în perioada ianuarie - aprilie 2018, un număr de 6.958 de firme şi-au suspendat activitatea (creştere de 35,58%), iar 12.653 au fost dizolvate (cu 62,51% mai multe).