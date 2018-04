Peste 800 de angajaţi MAI vor asigura ordinea publică în minivacanţa de 1 Mai pe litoral

Reprezentanţii mai multor instituţii au prezentat miercuri, în şedinţa Colegiului Prefectural, planul de măsuri pe care îl au pentru minivacanţa de 1 Mai.

Astfel, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Constantin Dancu, a afirmat că cel puţin 350 de poliţişti vor acţiona în această perioadă.

"Am identificat locurile unde sunt manifestări cultural-artistice, am făcut analiza situaţiei operative în zonele de interes, am dispus măsurile pentru realizarea unei prezenţe active pe căile de acces care converg către staţiunile de pe litoral. (...) Am luat măsuri pentru asigurarea unei prezenţe active cu efectivele de poliţie rutieră la orele de vârf pe principalele artere pentru evitarea aglomerării. (...) Vom acţiona în medie cu 300 de poliţişti de ordine publică, 50 de rutieră şi mai avem şi de la celelalte structuri", a declarat şeful IPJ Constanţa.

Prim-adjunctul inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, Adrian Chelu, a spus în cadrul Colegiului Prefectural că peste 200 de jandarmi vor asigura ordinea publică pe tot litoralului, de la Năvodari la Vama Veche. De asemenea, jandarmii vor fi prezenţi şi la concertele organizate în minivacanţa de 1 Mai, dar şi manifestările sportive din această perioadă.

Şeful Gărzii de Coastă, Laurenţiu Cicu, a declarat că poliţiştii de frontieră se aşteaptă ca aproximativ 50.000 de persoane să tranziteze punctele de trecere a frontierei de la graniţa cu Bulgaria.

"Am avut anul trecut 50.000 de persoane care au tranzitat în perioada de 1 Mai punctele de trecere a frontierei de la frontiera cu Bulgaria. Ne aşteptăm la un număr similar de persoane şi ne-am luat toate măsurile să gestionăm în condiţii bune acest trafic la trecerea frontierei. Totodată, acţionaăm în sistem integrat cu celelalte autorităţi, IPJ şi Jandarmeria, pentru asigurarea ordinii publice atât în punctele de trecere a frontierei, cât şi în localităţile din zona de competenţă a Gărzii de Coastă, inclusiv localităţile limitrofe punctelor de trecere a frontierei", a explicat şeful Gărzii de Coastă.

El a menţionat că în această minivacanţă vor acţiona 140 de poliţişti de frontieră.

Prim0adjunctul inspectoratului şef al ISU Dobrogea, Vlăduţ Ion, a afirmat în cadrul şedinţei că au început controalele la unităţile de turism de pe litoral şi că la sfârşitul acestei săptămâni vor fi făcute verificări în cluburi şi discoteci.

"Au început controalele tematice la unităţile de turism încă de luni şi le vom intensifica şi în weekend, cu atât mai mult cu cât în weekend vom face controale şi pe timpul nopţii la cluburi, discoteci care vor fi deschise în această perioadă pentru a ne asigura că turiştii se vor bucura de securitate din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor", a spus reprezentantul ISU Dobrogea.

El a precizat că au fost luate şi alte măsuri prin dislocarea autospecialelor în zone mai aglomerate pentru a fi micşorat timpul de intervenţie în cadrul producerii unor evenimente.

"Am dislocat din subunităţi cinci autospeciale pe care le-am dispus în cinci puncte ţinând seama de experienţa din anii anteriori. Este vorba de zona Valea Dacilor, pe autostradă, ca să putem ajunge cât mai repede la orice accident rutier, fiind conştienţi că valorile de trafic pe autostradă vor fi crescute. De asemenea, la ieşirea din municipiul Constanţa spre Valu lui Traian va fi un alt punct de lucru, la ieşirea de pe A4 în zona Agigea este al treilea punct pe care îl înfiinţăm, al patrule în Mamaia şi ultimul în Vama Veche. Vrem să fim cât mai aproape de zonele aglomerate", a explicat Vlăduţ Ion.

El a menţionat că, în medie, vor fi 150 de pompieri pe tură în minivacanţa de 1 Mai.