Peste 900 de cupluri au aplicat pentru sprijin financiar de la Primăria Capitalei pentru fertilizare in vitro

"Deja au aplicat în vederea obţinerii bugetului necesar unei fertilizări in vitro - peste 3.000 de euro - 930 de cupluri şi s-au aprobat deja 800 de dosare (...) într-un singur an. Prin programul naţional au beneficiat doar 400 de cupluri la nivelul întregii ţări pentru achitarea sumei necesare tratamentului pentru fertilizare in vitro. Acest program (al municipalităţii - n.r.) va continua cât cel puţin suntem aici şi sper că şi următorii primari, consilieri generali, directori să continue acest proiect, (...) pentru că este unul foarte bun şi nu sunt de acord cu anumite afirmaţii care s-au făcut în spaţiul public - de ce o primărie se implică în a ajuta cuplurile să obţină o sarcină, să devină părinţi. Primăria şi a Capitalei, ca şi celelalte din ţară, are obligaţie prin lege de a veghea la viaţa cetăţenilor din toate perspectivele. Bineînţeles, mediu, mobilitate, trafic, acestea sunt cele mai vizibile, (...) dar şi sănătatea trebuie să fie, dacă nu printre primele locuri, eu aş spune chiar pe primul loc", a spus Firea, citată de Agerpres.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat, în şedinţa din 28 martie, un proiect de hotărâre ce stipulează că pentru proceduri de fertilizare in vitro cuplurile infertile primesc 13.800 de lei.