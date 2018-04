Piept de pui la grătar cu salată de crudităţi

MOD DE PREPARARE Piept de pui la gratar cu salata de cruditati

Pieptul de pui se spala, se taie felii, se condimenteaza cu delikat si o lingura ulei de masline, dupa care se lasa la frigider 20 minute la macerat. Pieptul de pui eu il pregatesc in tigaie grill.

In timpul in care se face pieptul de pui la gratar, pregatim salata.

Curatam morcovul, telina si marul, dupa care legumele le dam prin razatoarea fina iar marul prin razatoarea mare. Intr-un castron le amestecam impreuna cu 2 linguri ulei, sare, piper, patrunjel verde tocat marunt si zeama de la jumatate de lamaie.

