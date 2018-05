Piţurcă sfătuieşte un jucător să refuze FCSB: "Aoleu, dacă merge acolo va fi foarte dificil!"

Întrebat despre o posibilă trecere a lui Cicâldău de la Viitorul la FCSB, Victor Piţurcă a avut o reacţie categorică: "Aoleu, dacă merge la FCSB va fi foarte dificil, nu este cazul acum! Dacă ar rămâne un an la Viitorul, ar fi foarte bine şi cred că şi Gică ar lua mult mai mulţi bani".

Alexandru Cicâldău, care a debutat în naționala de seniori a României în amicalul cu Israel, a atras atenția prin evoluțiile constant foarte bune, iar Becali îl vrea neapărat la FCSB. Hagi vrea o sumă de peste 1,5 milioane de euro plus procente dintr-un viitor transfer, dar fotbalistul nu este sută la sută convins să facă pasul spre București.

"De Cicâldău nu am vorbit cu Gică Hagi. Cred că e scump și nu mai am așa mulți bani. O să iau niște bani din Europa League, din drepturile pentru Liga 1, deci în total vreo 6 milioane. Nu mai am așa mulți bani de dat pe un singur jucător. Eu nu dau bani de la mine, dau din ce produce clubul", spune Gigi Becali.