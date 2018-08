Mod de preparare Pizza cu piept de pui

Am pregatit aluatul astfel: am incalzit apa peste care am pus cubul de drojdie ( cat o nuca),un varf de cutit sare si 3 linguri faina.am lasat maiaua sa creasca 10 minute, dupa care am pus-o peste faina si am facut o coca pe care am lasat-o la crescut 30 minute

Intre timp am taiat bucati mici pieptul de pui,carnatii,maslinele.am pus ciupercile la scurs de apa,dupa care le-am taiat marunt .

Am batut oul si am taiat rosia feliute subtiri

Se intinde coca si se aseaza intr-o tava tapetata cu faina.se adauga ingredientele tocate marunt ,se presara branza rasa si se stropeste cu oul batut.se da la cuptor pentru 30 minute.

Se serveste cu ketchup dulce sau iute.

