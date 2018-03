Plăcinta cu brânza

Tapetezi o forma rotunda cu hartie de copt (diametrul 28).

Imparti aluatul in doua si intinzi doua foi rotunde, nu foarte groase, cu diametrul egal cu al formei. Cea de a doua foaie trebuie sa fie putin mai mare decat prima.

Asezi prima foaie in tava si presezi usor marginile cu degetele.

Ungi foaia cu putin galbenus batut cu lapte. Mixezi branza, adaugi oul, mararul tocat si sarea si omogenizezi compozitia. Pui compozitia in forma si nivelezi, astfel incat sa acoperi toata suprafata.

Asezi deasupra cealalta foaie si introduci marginea usor dedesupt ca sa nu se desfaca la copt.

Cu ajutorul unui feliator faci crestaturi in aluat, dar fara sa tai si marginea. Imparti mai intai placinta in patru si apoi in 8 si rasucesti pe rand fiecare triunghi, avand grija sa le unesti la mijloc si sa le presezi usor ca sa nu se desfaca la copt.

Ungi toata suprafata cu galbenus de ou batut cu lapte. Presari in mijloc susanul si introduci tava in cuptorul preincalzit pana se rumeneste frumos (circa 50 de minute, la foc mediu).

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: