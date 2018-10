Plante de apartament uşor de întreţinut. Bucură-te de ele fără efort!

Bonsaiul

Poti sa aduci si tu o bucata de istorie japoneza in casa ta cu un Bonsai! De mai bine de o mie de ani, japonezii au transformat cresterea acestor mici arbusti intr-o adevarata arta. Desi, comparativ cu alte plante care se vor regasi pe lista noastra, bonsaii au nevoie de ceva mai multa atentie, ei nu sunt deloc greu de intretinut si, in plus, iti poate aduce beneficii din punct de vedere al tehnicilor de Feng Shui.

Plantele suculente

Ai auzit de asa-numitele plante suculente? Ele pot supravietui fara prea multa apa, ceea ce este minunat mai ales daca ai obiceiul sa uiti de aceasta etapa din ingrijirea florilor. Din contra, chiar este recomandat ca udarea lor sa se faca o data la doua saptamani, caci o cantitate prea mare de apa le poate favoriza ofilirea. Este mai usor decat te-ai fi asteptat, nu-i asa?

Tillandsia

Tillandsia este o planta mai putin cunoscuta, care se incadreaza in categoria plantelor aeriene. Acestea sunt ideale pentru decorarea casei, pentru ca un design foarte atractiv si in plus necesita o intretinere minimala. Plantele aeriena isi absorb necesarul de apa dintr-o bucata de burete special, ele sunt extrem de potrivite pentru tine daca iti doresti o floare care sa nu se supere atunci cand nu ai timp sa o ingrijesti!

Orhideele

Nu lasa forma lor unica si culorile impunatoare sa te intimideze - orhideele chiar se numara pe lista celor mai potrivite flori de interior usor de intretinut! Pentru ca au nevoie doar de elementele de baza pentru a supravietui - lumina solara indirecta, apa si o temperatura potrivita - acestea sunt printre cele mai utilizate flori pentru decorarea locuintelor. Poti comanda aranjamente florale cu orhidee, prin livrare flori in Bucuresti, de la floraria Maison d’Or!

Bambusul

Considerat a fi o planta aducatoare de noroc, bambusul este o planta ideala pentru interior. Daca nu te consideri un iubitor impatimit al plantelor, dar ti-ar placea sa ai o casa frumos decorata, atunci comanda cat mai repede tulpini de bambus. Stiai ca exista chiar si sortimente care pot creste fara sa aiba macar nevoie de pamant?

Dracena

Dracena sanderian sau bambusul japonez este o alta planta pe care merita sa o ai la tine acasa. Aceasta are o capacitate inedita de a se revitaliza imediat ce a fost udata, chiar daca initial se ofilise. Cel mai bine se dezvolta in locurile cu lumina puternica.