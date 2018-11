Play'n GO a adăugat două noi titluri la impresionanta colectie

2018 a fost un an prolific pentru Play’n GO, deoarece compania a continuat să se dezvolte, realizând totodată multe sloturi noi, cel puțin la fel de apreciate de cei ce joacă acum pacanele online precum celebrele Superflip, Wild North, Tower Quest, Merry Xmas, Pearls of India sau Book of Dead.

Iron Girl

Lansat în prima săptămâna a lunii octombrie, Iron Girl îi duce pe jucători într-o călătorie spațială, alături de vânătoarea intergalactica de recompense poreclită sugestiv Femeia de Fier, care se află mereu pe urmele a diferiți răufăcători.

Ineditul acestui joc video vine din faptul că dezvoltatorul de software a utilizat în premieră grafica 3D pentru crearea funcției Iron Armor, formatul nemaifiind folosit în trecut de companie, însă fiind din ce în ce mai popular în cadrul jocurilor de cazino online produse de companiile similare în ultimul an.

Referitor la Iron Girl și grafica 3D, Johan Tornqvist, Chief Executive Officer la Play’n GO, a declarat într-un comunicat de presă următoarele:

"Grafica 3D devine din ce în ce mai populară în industria de gaming, însă am amânat utilizarea ei până în prezent pentru a fi siguri că o folosim pentru prima dată în jocul potrivit, iar acesta va arata perfect!...

Iron Girl este un joc foarte captivant, iar imaginile aduc un mare plus la experiența jucătorilor, aspect cât se poate de important pentru noi."

New Gunslinger

Cea mai recentă realizare a companiei, este un remake al slotului lansat în ianuarie 2008, fiind un joc inspirat din lumea filmelor western (Wild Wild West). Cei care îl joacă vor învârti rolele pentru a urmări cum misteriosul cowboy Gunslinger, traversează țara urmărind (ca și Iron Girl) băieți răi. Drumul acestuia prin Vestul Sălbatic, în urmărirea celor mai căutați criminali, este plin de surprize, iar recompensele apar mai mereu.

Noul joc include, nu una, ci 3 caracteristici bonus, pentru a face rotirea rolelor și mai interesantă. Jucătorii își pot încerca abilitățile de tras cu arma prin ,,împușcarea’’ cărtilor de joc, având posibilitatea de a câștiga un jackpot. De asemenea, există oportunitatea de a trage în sticle goale, putând primi recompensă rotiri suplimentare!

Cea mai interesantă caracteristică a acestui joc este intitulată Bounty Hunt. În momentul în care secvența este declanșată, amatorii de jocuri de noroc vor urmări principalii ticăloși din joc pe străzile unui oraș din vestul sălbatic și, în cele din urmă, băieții răi și Gunslinger vor avea parte de un schimb de focuri, care se poate termina în multe moduri.

Același înalt oficial al companiei, Johan Tornqvist, a comentat astfel pe marginea jocului: "Genul western este unul extrem de popular în întreaga lume, astfel că, în momentul în care pui la punct un astfel de joc, ai toată încrederea că va ,,prinde’’ la public. Producătorii noștri au făcut totul pentru a se asigura că jocul surprinde cât mai multe detalii ale epocii de aur a Vestului Sălbatic, pentru a oferi jucătorilor o experiență memorabilă".