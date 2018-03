PNL a cerut în plenul Camerei Deputaţilor demiterea ministrului Culturii, George Ivaşcu. PSD a respins varianta

"Actualul domn ministru a luat decizia să anuleze hotărârea fostului ministru al Culturii de a valida cele 2.048 de proiecte depuse de autorităţile locale din România şi asociaţii neguvernamentale cu privire la Centenar şi a hotărât ca, în perioada următoare, prin pixul domniei sale, să decidă care sunt proiectele viabile”, a spus Ştirbu în plenul Camerei Deputaţilor, potrivit News.ro.

Acesta a cerut PSD să-l demită pe ministrul Culturii, arătând că, în caz contrar, liberalii vor depune o moţiune simplă.

"Solicit reprezentanţilor PSD să ia în calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea acestui domn. Dacă nu se întâmplă acest lucru, voi cere grupului politic PNL să depună o moţiune simplă la adresa acestui ministru", a continuat Ştirbu.

George Ivaşcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, a fost invitat de patru ori să participe la o audiere în Comisia de cultură din Cameră, iar marţi, când anunţase printr-un secretar de stat că va fi prezent, a absentat şi l-a trimis pe Gheorghe Popa să îi ţină locul.

Secretarul de stat Gheorghe Popa a fost însărcinat să anunţe comisia că George Ivaşcu nu se va prezenta la audiere, spre nemulţumirea preşedintelui comisiei, Gigel Ştirbu şi a altor membri ai comisiei.

Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei a solicitat audierea lui George Vladimir Ivaşcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru a discuta despre manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului României şi a Primului Război Mondial, promovate şi desfăşurate de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Daniel Suciu spune că PSD nu îi va retrage sprijinul politic ministrului Culturii

Liderul grupului PSD de la Camera Deputaţilor, Daniel Suciu, a declarat miercuri că nu i se va retrage sprijinul politic ministrului Culturii, George Ivaşcu.

Afirmaţia acestuia a fost făcută după ce liberalii au cerut social-democraţilor, în plenul Camerei, să ia în calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii pentru modul în care gestionează proiectele legate de Centenar.

"Domnule Roman (Florin Roman, deputat PNL - n.r.), adormit întru Domnul înseamnă mort şi nu vă permit ca de la acest microfon să folosiţi asemenea cuvinte. Am fost foarte atent la acest aspect. Înţeleg şi respect foarte mult procedurile parlamentare şi este regretabil că un ministru nu a participat la o comisie parlamentară, dar pentru că am experienţa a încă unui mandat vreau să vă spun că în Comisia de mediu, de exemplu, am aşteptat cinci luni pentru ca un ministru să vină să ne dea explicaţii. Aceste lucruri sunt valabile şi din dreapta şi din stânga. Domnul preşedinte al Comisiei de cultură ne spunea să ne asumăm noi, cei de la PSD, să-i retragem sprijinul. Nu, nu o vom face. Politic, tocmai ne-aţi anunţat că veţi depune o moţiune simplă pe acest subiect. Vă doresc foarte mult succes şi să fiţi convins că Centenarul nu este numai al PNL sau al PSD. Să ştiţi că orice discuţie politizată despre Centenar nu face altceva decât să adâncească această dispută politicianistă şi nu s-au anulat 2.000 de proiecte, vor rămâne în evaluare pentru a avea un caracter unitar, nu doar pentru Alba Iulia, pentru PNL sau pentru PSD", a spus Suciu, în plenul Camerei Deputaţilor.

Deputatul PNL Florin Roman, vicepreşedinte al Comisiei comune a Parlamentului cu privire la Centenar, a spus miercuri că ministrul Culturii nu înţelege că proiectele pe această temă trebuie să urmeze o procedură de licitaţie care poate dura mai multe luni.

"Ministrul Culturii fuge şi dispare din spaţiul public într-un moment extrem de important. (...) Acest om nu a fost o zi în administraţia publică, nu pricepe că toate aceste proiecte trebuie să urmeze o procedură de licitaţie care poate dura luni de zile. Acest om este incapabil să înţeleagă că, dacă mai stă mult, nu va putea face nimic, că încalcă legea. Treziţi-l pe domnul Ivaşcu, treziţi-i pe cei de la minister! Mă uit în partea stângă a sălii. Spuneţi-i acestui om că au trecut trei luni de când am votat în Parlament bugetul şi în trei luni nu a fost în stare să semneze contractul de execuţie a Monumentului Unirii. (...) Dacă Ministerul Culturii nu îşi va respecta angajamentul, nu va respecta legea bugetului, legea monumentului, la Alba Iulia vom pune o hologramă 3D (...) şi vom scrie - aici ar fi trebuit să fie monumentul promis de adormitul întru Domnul şi adormitul ministru al Culturii. Treziţi-l la realitate pe acest actor, spuneţi-i că viaţa reală este alta", a arătat Roman. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)