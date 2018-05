PokerFest si Caelia anunţă "Caelia Beach Vip Player Tournament", cel mai exclusivist turneu de poker al anului

Numit "Caelia Beach Vip Player Tournament", turneul este organizat de PokerFest Romania si este destinat promovarii jocului de poker intre influenceri, vedete si personalitati ale vietii publice

Pokerul este cel mai "democratic" si popular joc inventat vreodata. Se joaca pe scobitori sau pe milioane, in familie sau in cele mai luxoase cazinouri, intre profesionisti sau amatori, iar structura jocului permite in orice moment unui incepator atent si cu intuitie sa invinga pe cei mai buni din lume. Evenimentul din iulie va strange la mese, timp de cinci ore pe zi, vedete si celebritati care fac de regula capul de afis al stirilor mondene.

Cel mai popular format de poker, palpitantul Texas Hold'em No Limit, va fi si formatul turneului VIP care se va juca in cel mai luxos si exclusivist complex turistic din Romania. La turneu va participa si un numar limitat de profesionisti romani faimosi, drept condiment necesar la cele zece mese ce vor gazdui aceasta competitie la cel mai inalt nivel.

Complexul Caelia Residence si Caelia Beach Bar & Lounge din inima statiunii Mamaia este locul de intalnire predilect pentru cele mai cunoscute nume din high-life-ul romanesc, pana acolo incat multe vipuri nu s-au rezumat sa inchirieze, ci chiar si-au cumparat apartamente de lux din cele 65 ale complexului de aproape 5.000 mp cu parcare etajata, piscina, foisoare, luxury tents, fitness, spa si tot confortul pretins de nume cu pretentii precum Ilie Nastase, Victor Piturca, Ciprian Marica, Adrian Sarbu - ca sa enumeram doar cativa din locatarii uzuali ai micului paradis de la malul marii. Plaja aferenta, Caelia Beach Bar & Lounge, partial publica si partial privata, a fost amenajata incat sa concureze cu plajele din Miami, Saint Tropez sau Cancun. In acest loc de vis pentru cei mai pretentiosi turisti se va desfasura din 16 iulie turneul de poker alaturi de jocuri de cash ce se anunta incendiare.

"Pokerul merita promovat la toate nivelurile", explica Sorin Constantinescu, CEO-ul PokerFest, motivul acestei initiative. "In ultimii ani am reusit sa modificam perceptia publica asupra acestui joc. Acum pokerul este vazut ca un antrenor de caractere si un test pentru capacitatea de a-l intelege pe cel din fata ta - fie ca joci, negociezi, gestionezi o relatie de orice fel sau doar vrei sa te distrezi".

"Scopul acestui eveniment exclusivist este sa facem cunostinta influencerilor cu jocul de poker, sa le aratam ca la o masa de poker se socializeaza mai intens decat oriunde, se stabilesc relatii, prietenii si chiar se pot incheia afaceri sau colaborari", explica el.

La randul sau, regizorul Dan Chisu, unul din cei invitati la turneu si indragostit de acest joc, se arata cucerit de idee: "In sfarsit, ne intalnim fata in fata", glumeste el la adresa vedetelor in lumea carora este foarte simpatizat. "Eu sunt casatorit cu munca mea in cinematografie, insa am si o amanta perfecta: pokerul. Aici ma recuperez ca nicaieri, caci pokerul te relaxeaza fara sa te adoarma, iar mie imi place sa fiu mereu cu mintea limpede. Abia astept sa joc turneul. Nu promit ca il voi castiga, dar e sigur ca ii voi impiedica pe altii sa o faca", promite regizorul care are un nume cunoscut, o cariera si rezultate spectaculoase in poker.

Cu o taxa de intrare de 1.100 euro si un fond de premii de cel putin 100.000 euro, turneul va premia ultimii 12% jucatori ramasi in turneu, campionul urmand sa primeasca, alaturi de trofeu, si un premiu substantial. Evenimentul are numar limitat de locuri, iar cei dornici sa participe sunt sfatuiti de organizatori sa contacteze PokerFest sau complexul Caelia inainte de epuizarea locurilor disponibile.