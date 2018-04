Poliţia l-a amendat pe preşedintele CJ Brăila cu 29.000 de lei pentru gropile din şoselele din judeţ

Preşedintele CJ Brăila nu a luat masuri prin care sa semnalizeze pericolele (gropile – nr) din carosabil, dar politistii considera ca faptele de care se face raspunzator Chiriac creeaza situatii periculoase pentru soferi si provoaca accidente rutiere.



"Ce fac eu cu ea? Eu, personal? Eu nu am primit nici o amenda de la Politie. Consiliul Judetean o fi primit vreo amenda. Nu stiu, o sa vad. E contestata demult, toate amenzile sunt contestate.Contest-o tu atunci, daca nu e contestata de consiliu! Toate sunt pe drumurile cele bune. Eu nu am contestat-o in mod personal, poate o fi contestat-o Consiliul Judetean. Da, cred ca e constestata!Nu ma mai suna ca sunt in sedinta, trebuie neaparat sa-ti confirm tie daca a fost contestata sau nu? Cei care nu au contestat-o vor raspunde si vor plati daca nu au contestat-o!”, a declarat ironic presedintele Consiliului Judetean Braila, pesedistul Chiriac Iulian Francisk, citat de infobraila.