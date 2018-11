Pompa de sân: oare cum mă împrietenesc cu ea?

La fel ca si in cazul alaptarii, folosirea pompei de san trebuie sa fie un proces confortabil. Bineinteles, la inceput, s-ar putea sa nu privesti prea increzatoare spre pompa.

Cum sa accepte corpul (deseori si mintea!) ideea de a produce lapte "fara ajutorul bebelusului tau"? Cum sa-ti atasezi un aparat/ o masinarie care sa te ajute sa produci mai mult lapte?

Unele mame au recunoscut ca la inceput se simteau stanjenite de pompa de san si simpla folosirea a acesteia le crea un anumit disconfort. Dar au reusit sa depaseasca aceste episoade si sa-si "incurajeze" organismul sa produca lapte in momentul in care isi atasau pompa la san si isi priveau bebelusul timp de cateva minute sau poze pe telefon cu micutul sau aveau o jucarie de-a puiului la indemana. Fantastic! Dar in momentul in care se facea acea asociere mintala cu bebelusul, mamele reuseau sa-si detensioneze corpul, iar acesta raspundea corespunzator: producea lapte pentru copil.

Este important ca pompa aleasa sa se ataseze cat mai firesc si la mamelonul mamei, iar in cazul pompei electrice, sa se poata ajusta nivelul de viteza si forta a suctiunii/ extragerii laptelui matern.

Daca iti propui sa te reintorci la serviciu, dar sa continui sa-si alaptezi copilul, atunci solutia optima ar fi sa incepi sa folosesti pompa cu cateva saptamani inainte de reinceperea serviciului, pentru a-i oferi timp corpului sa se adapteze si sa invete sa produca lapte fara ajutorul bebelusului.

De ce sa folosesti pompa de san?

Te poate ajuta in primele saptamani de dupa nastere, pana se stabileste intregul proces de lactatie.

Te poate ajuta la mentinerea productiei de lactatie, in special daca ai un bebelus mai "lenes" la supt sau in anumite perioade cand bebelusul trece prin pusee de crestere.

