Ponta: Dăncilă nu şi-ar mai dori să fie premier. E ţinută acolo de Dragnea şi stă mai mult prin străinătate ca să scape de presiune

"Avem o dată la 14 ani această şansă să conducem consiliul UE şi ar trebui s-o folosim ca să arătăm ce bună e România, echipa actuală în frunte cu dna premier - nu sunt cei mai buni. Dacă Iohannis mai spune o dată ce a zis cu jumătate de gură, că nu o să mai avem un al doilea caz din noiembrie 2015, cei care îi fac opoziţie şi public dlui Dragnea vin cu o propunere de premier să zici "e cineva care poate să conducă ţara"...altfel rămânem cu situaţia actuală, o să aibă Dăncilă acelaşi discurs în mai multe zile. Eu ştiu că Dăncilă nu şi-ar mai dori să fie premier, e ţinută acolo de dl Dragnea şi stă mai mult prin străinătate ca să scape de presiunea de acasă.



Dacă schimbăm cu un alt guvern sprijinit de PSD ALDE, atunci ai şanse, dar dacă spui că o dai jos pe Dăncilă pentru Orban, nici eu n-aş vota aşa ceva. În Guvern sunt cel puţin 2-3 oameni pe care i-ar sprijini PSD, ALDE şi pro România, iar în afara PSD sunt încă vreo 2-3. N-am spus că dna Creţu lasă Bruxelles şi vine la Bucureşti, dar am dat un model. Om care vorbeşte 2 limbi străine, cunoaşte Bruxelles, oameni de genul. Corina Creţu e funcţionarul datorită căreia ei şi echipei ei România a luat cu 5 mld de euro mai mult fonduri europene. Acum dna Creţu mai are 7 luni de mandat, spune "vreau să vă dau bani europeni şi voi nu vreţi", pentru că voi nu puteţi să furaţi bani europeni...minţiţi despre Banca Europeană. Atunci preferaţi cu poveşti, PPP, să faceţi afaceri din care vă trageţi voi bani, banii europeni nu se pot fura şi dl Dragnea ştie asta din dosarul Tel Drum. Eu cunosc un alt PSD, Năstase, Geoană, Iliescu. Actuala conducere PSD nu mai are nicio legătură cu vremurile acelea, dacă vă uitaţi la educaţie, cultură. Dragnea face ca la CJ Teleorman, îi cheamă, le dă funcţii. Asta nu e PSD-ul pe care îl ştiam eu, dacă era, aş fi rămas acolo. Iohannis face un calcul cinic..."cât timp e dragnea la PSD şi Dăncilă la guvernare, lumea o să mă voteze pe mine".

Se vorbeşte de excluderea lui Firea. N-are curaj Dragnea, e un tip fricos, nu va avea el curaj să-i excludă pe Firea sau Stănescu. O să pună slujitorii să-i certe puţin, dar nu va avea curaj. Vicepremierul zice că premierul nu e bun şi se văd la birou şi teoretic lucrează pentru noi...efectul e al unei guvernări dezastruoase", a subliniat Ponta.