Ponta: Ministerul Justiţiei a avertizat Guvernul că OUG pentru înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii e neconstituţional

"ACUZ ! Rechizitoriul impotriva celor vinovati de constituirea Fondului Suveran de Investitii (cel mai mare jaf din avutia Romaniei din ultimii 100 de ani ) trebuie sa inceapa de azi! Si azi va prezint primele dovezi - documentul oficial prezentat ieri 15 Noiembrie Guvernului de catre Ministerul Justitiei in care se arata ca Ordonanta este NECONSTITUTIONALA!

Fac precizarea ca Liviu Dragnea nu a semnat nicaieri - este doar un instigator/ cei bagati in fatasi care si-au pus semnatura pe aceasta ordonanta ( din prostie, lacomie sau lasitate) sunt vinovati de subminarea economiei nationale , tradare, abuz in serviciu si vor petrece multi ani in fata justitiei!", a scris Victor Ponta pe contul său de Facebook.

Este vorba despre o informare transmisă de către ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, către Secretariatul General al Guvernului, împreună cu OUG privind Fondul Suveran de Investiţii, în care sunt menţionate avizele transmise de ministere, precizând că Ministerul Justiţiei a avizat favorabil proiectul, însă cu observaţii.

Ministerul Justiţiei avertizează că OUG este neconstituţională din următoarele motive: neîndeplinirea condiţiilor pentru situaţia extraordinară, sintagma "fonduri suverane" este susceptibilă să creeze confuzie, derogările de la unele prevederi legale.

Guvernul a adoptat, joi, Ordonanţa de Urgenţă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI), a anunţat, joi, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Pe lista companiilor care ar urma să facă parte din Fond sunt firme precum Tarom, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, Romsilva, CFR Călători, CFR Marfă, aeroporturile din Bucureşti, portul Constanţa, Poşta Română sau Cupru Min.