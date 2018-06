Ponta o vede pe Corina Creţu premier: Ne trebuie oameni capabili să vorbească cu Merkel şi Macron, nu să asculte orbeşte de Dragnea

"Noi cei din #ProRomania ne vom lupta ca pana la 1 Ianuarie 2019 sa avem un nou Guvern ( sprijinit de PSD, Alde, ProRomania si alte partide) cu un Premier si ministri foarte competenti si perfect pregatiti sa reprezinte cu cinste Romania in fata intregii Europe si sa obtina cat mai mult pentru tara noastra in cele 6 luni in care avem Presedintia Consiliului UE! (...) O sa repet de cate ori va fi nevoie pana conving suficienti parlamentari : TREBUIE sa avem pana la 1 Ianuarie 2019 ( cand preluam Presedintia UE) un nou Premier si un guvern super profesionist, competent si respectat de toti cei din Uniunea Europeana - oameni capabili sa vorbeasca in limbi straine si cu toata competenta cu Doamna Merkel, Dl Macron si toti ceilalti lideri europeni! Oameni cu care sa ne mandrim si care sa fie tratati ca egali de ceilalti premieri ai ministri din statele membre!

Am fost intrebat azi de un jurnalist sa dau un exemplu concret despre cine ar putea fi acea persoana care corespunde descrierii mele : si mi-a venit imediat in minte Corina Cretu - comisarul nostru european / este cunoscuta si respectata pe plan european, a fost si este membru PSD , poate avea o relatie excelenta si cu Iohannis si cu liderii politici din tara sau din Europa! Ganditi-va cat de bine ar arata Romania cu un asemenea Premier/ si sunt convins ca , in afara de Corina Cretu, ar putea fi si alte persoane care indeplinesc criteriile necesare! Dar noi stam cu cineva Premier doar pentru ca asculta orbeste de Liviu Dragnea si executa orice ordin?!?! Mare greseala - mare prostie! Acest nou Premier si Guvern trebuie sa fie din / sau sa aiba sprijinul PSD, Alde, ProRomania , chiar PNL si al oricarui alt partid politic responsabil din Parlament - sa poata colabora si cu Presedintele Iohannis ca sa nu ne facem de ras in fata europenilor spaland “rufele murdare” in fata lor! Fiind o presedintie semestriala exercitata prin rotatie de catre toate tarile membre vor trece 14 ani pana cand ne vine randul din nou / nu avem voie sa ratam aceasta oportunitate extraordinara!", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.