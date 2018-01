Ponta: Un prim-ministru care nu poate să decidă asupra echipei şi politicilor Guvernului nu e prim-ministru

"Un premier care nu-şi anunţă guvernul el, care nu discută cu partidele din Parlament direct, fără domnul Dragnea lângă, un prim-ministru care nu poate să decidă asupra echipei şi asupra politicilor, nu e prim-ministru. Am fost în guvernul lui Adrian Năstase, am criticat guvernul domnului Tăriceanu, am văzut alte guverne. Aşa funcţionează guvernele în toată Europa, în ţările spre care ne uităm", a afirmat fostul premier şi lider al PSD, la Realitatea TV.

Acesta a subliniat că, actualmente, cel care decide în partid şi în guvern este Liviu Dragnea.

"Puterea pe care o are domnului Dragnea, puterea absolută asupra Parlamentului, partidului şi acum asupra Guvernului, în anul 2017 a folosit-o doar pentru el, n-a folosit-o pentru noi toţi şi mă îndoiesc că în 2018 o va folosi", a afirmat deputatul PSD, citat de Agerpres.

Victor Ponta a adăugat însă că pot exista cel puţin două situaţii în care Viorica Dăncilă să nu fie de acord cu preşedintele partidului, Liviu Dragnea.

"La un moment dat se întâmplă două lucruri, dacă nu s-au întâmplat de la început, realizezi că ai o anumită responsabilitate nu doar faţă de cel care te-a pus în funcţie, ci faţă de toţi românii şi dacă doamna Dăncilă la un moment dat va realiza acest lucru, va apărea un conflict. Şi al doilea lucru, când îţi dai seama că eşti pus să semnezi lucruri atât de ilegale încât la un moment dat nu o poţi să spui că 'm-a pus Dragnea să semnez'", a mai afirmat fostul premier.

