POSTUL PASTELUI 2018: Traditii, obiceiuri şi superstiţii. Ce să nu faci în Postul Mare

POSTUL PAŞTELUI 2018.Postul Paștelui durează 40 de zile, fiind cel mai lung din an. La această perioadă se adaugă și Săptămâna Patimilor (Săptămâna Mare). Perioada postului este una deosebit de important pentru credincioși, care trebuie să se curețe atât sufletește, cât și trupește.

La sfarsitul celui de-al treilea secol, Postul Mare a fost impartit in doua: Postul prepascal, cunoscut sub numele de Postul Paresimilor care tinea pana in Duminica Floriilor si Postul Pastilor (Postul pascal) care tinea o saptamana, incepand cu Duminica Floriilor si incheindu-se cu Duminica Invierii Domnului.

In urma Sinodului I ecumenic de la Niceea din anul 325, Biserica de Rasarit s stabilit ca durata postului sa fie de sapte saptamani, durata care a ramas valabila pana in zilele noastre.

In Postul Mare crestinii trebuie sa dea dovada de o grija spirituala sporita, prin renuntarea la alimentele de provenienta animalice. Mai mult, acestia trebuie sa se inalte sufleteste prin rugaciune alaturi de fapte bune.

In calendarul bizantin Postul Mare incepe in lunea de dupa Duminica izgonirii lui Adam din rai, iar cel latin cu Miercurea Cenusii.

Asa cum bine se stie, postul reprezinta retinerea totala de la anumite alimente si bauturi in scop religios si moral. Mai mult, crestinii trebuie sa se retina de la anumite ganduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru inseamna ca postul trupesc trebuie insotit de postul sufletesc.

ce să nu faci în Postul Paștelui

În perioada aceasta de 40 de zile este interzis consumul de carne sau de lactate. Mai mult decât atât, creştinii trebuie să se reţină de la anumite gânduri necurate, pofte, petreceri, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoţit de postul sufletesc.

După perioada de post, creștinii merg la biserică, unde se spovedesc și se împărtășesc. Totoddată, în această perioadă se spune că este bine să se facă și o slujbă de sfințire a casei. Preotul este chemat la casa enoriașilor, unde are loc stropirea cu apă sfinţită a celor prezenţi şi a tuturor camerelor. De asemenea, se fac şi rugăciuni pentru ocrotirea şi binele casei şi pentru sănătatea trupească şi sufletească a celor ce locuiesc în ea.

Rugăciune de spus în Postul Mare

„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.

Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin”.

Postul Pastelui 2018: Traditii, obiceiuri si superstitii. Ce sa nu faci in Postul Mare

1. Nu fi lacom. Chiar daca esti mai strangaret de fel si iti este frica de ziua de maine, in Postul Pastelui trebui sa dai dovada de mai multa bunatate si intelegere fata de cei din jur. In Post, ne limpezim mintea pentru lucrarea spirituala, iar pacate precum lacomia ne uratesc sufletul in fata Domnului.

2. Nu consuma carne si alte preparate de la animale si nu bea alcool, in afara de zilele cu dezlegare la vin, in care, evident, poti consuma doar bautura din struguri. Hrana in sine nu este rea, insa trebuie sa ne jertfim in fata Domnului mai ales cand consumam carne din fapturi pe care tot El le-a creat.

3. Nu face parada cu succesele tale. Chiar daca ai o viata abundenta, in Postul Pastelui ostentatia este vazut ca un pacat capital.

4. Nu canta si nu dansa. Postul Pastelui ne aminteste de rastignirea lui Hristos pe cruce, iar chiuitul si petrecaritul intr-o astfel de perioada este la fel cu veselirea la o inmormantare. Cand mergi la inmormantare, respecti trecerea in nefiinta a celui ingropat si durerea pe care o simt apropiatii.

5. Nu vorbi prea mult. Evita discutiile sterile si logoreea din plictiseala caci acestea te duc cu pasi marunti si siguri la barfa.

6. Nu te uita la televizor daca acolo vei gasi numai indecenta si violenta. In traditia ruseasca, postul ochilor este la fel de important precum cumpatarea in fata meselor imbelsugate.

7. Nu uita sa te rogi si sa mergi la biserica. In Postul Pastelui, Biserica savarseste Liturghia Darurilor mai Inainte Sfintite, in zilele de miercuri si vineri.