POSTUL PAŞTELUI. Ce să mâncăm în post pentru a ne menţine silueta frumoasă

Hipocrate, parintele medicinei, spunea candva ca bolile cauzate de excesele alimentare pot fi vindecate prin post. Primele tratamente pentru diabet zaharat de la inceputul secolului al XX-lea, de exemplu, incepeau cu cateva zile de post negru si continuau cu fructe, orez si legume. In plus, tot mai multe studii recente demonstreaza, pe langa proprietatile curative ale alimentelor vegetale, ca veganii (cei care "postesc" incontinuu!) sunt segmentul de populatie cel mai suplu si mai sanatos. Cu toate acestea, pentru cei ce mananca in mod obisnuit si produse de origine animala, pierderea in greutate experimentata prin postul tinut corect este in general mica si dispare rapid atunci cand se revine la dieta obisnuita, scrie bzisanatate.ro.

Pentru postul crestin, punctul de referinta este postul lui Daniel, descris in Vechiul Testament. Acesta exclude orice produs de origine animala (carne, lactate, branzeturi, oua) si recomanda cereale integrale, fasole, mazare, linte, fructe si legume, seminte si nuci, apa si miere. In secolul nostru, principiul general se pastreaza neschimbat: consumati alimente integrale, naturale si evitati carnea, ouale, alimentele rafinate si procesate, alimentele prajite, conservate, margarina si produsele lactate. Iata ce sa eviti in post, desi sunt „de post":

Margarina. In clasificarea grasimi bune (nesaturate), grasimi rele (saturate) si grasimi foarte rele (trans), margarina face parte din ultima categorie, cea mai nociva pentru silueta si sanatate, grasimi responsabile cu cresterea colesterolului si dezvoltarea bolilor de inima. Unele margarine au pe eticheta nutritionala grasimi naturale nesaturate si Omega 3 si 6, insa nu va lasati pacaliti, numarul de calorii este tot 737 pe 100 g...

Uleiul in exces. Fie ca este de ulei de masline extravirgin, de floarea soarelui, de porumb, de rapita, de nuci sau de palmier, uleiul are acelasi numar de calorii: 900/100 ml, adica circa 100 per lingura. Fie in post, fie in afara lui, uleiul este un aliment ce trebuie consumat in cantitati mici.

Pateurile si mezelurile vegetale. Desi sunt prezentate ca o alternativa la carne si mezeluri in timpul postului, pateurile vegetale, carnatii si crenvurstii vegetali, parizerul vegetal, care concureaza ca textura si forma cu produsele traditionale, sunt in general puternic procesate si pline de substante nocive. In plus, sunt sarace in proteine, sarace in fibre, fara calciu, bogate in cantitati mari de sare, cu valori energetice intre 150 kcal si 270 calorii per 100 g, dar bogate in grasimi saturate. Iata cateva ingrediente pe care le regasim pe etichetele nutritionale ale mezelurilor vegetale: ulei vegetal hidrogenat (margarina), arome, stabilizatori (polifosfati E-452), emulgatori (saruri ale acizilor grasi E-470), agenti de ingrosare (guma guar E-412, caragenan E-407), glucoza, zaharuri, potentiator de aroma (glutamat monosodic E621), coloranti (caramel E-150, rosu carmin E-120), gluten etc...

Soia procesata excesiv. Soia este un aliment excelent sub forma de germeni, lapte si branza tofu, insa snitelele, feliile, cubuletele sau granulele pe care le gasiti in supermarket nu sunt altceva decat alimente procesate, cu un continut impresionant de calorii. Spre exemplu, germenii de soia au 31 de calorii per 100 g, iar cubuletele de soia 223 la aceeasi cantitate.

Dulciurile de post. Desi nu contin lapte si oua, sunt bombe calorice pline de zahar, grasimi vegetale si coloranti, care, pe deasupra, au trecut si printr-o procesare industriala in toata regula, care a deprivat inclusiv faina de nutrienti. Mai mult, zaharul este unul dintre cele mai nocive alimente. Pe langa un indice caloric ridicat, produsele zaharoase predispun la obezitate, hipertensiune si diabet de tip 2. Sporirea cantitatii de insulina eliberata de catre organism creste si riscul de cancer la san si la colon.

Cremele tartinabile precum cele de ciocolata sau untul de arahide sunt hipercalorice si adesea nesanatoase. Spre exempu, cremele Nutella si Finetti au 550 de calorii per 100 g si contin 32, respectiv 35 g de grasimi si cate 55, respectiv 57 de carbohidrati. Untul de arahide natural, fara aditivi, este un produs sanatos, cu multe calorii considerate bune, insa trebuie consumat rar si cu moderatie, deoarece are circa 700 calorii/100 g. In plus, nu este recomandat persoanelor cu dislipidemii.

Produsele de patiserie de post. Cu sau fara umpluturi dulci sau sarate, produsele de patiserie au de obicei 500 de calorii per 100 g, deoarece foietajele sunt facute cu grasimi trans, (asa-numita margarina pentru prajituri sau industriala, cu 540 calorii/100 g), iar carbohidratii continuti sunt dintre cei „rai", saraci in nutrienti.