Poveste adevărată: "Am avut un client care voia să mă prefac că sunt o veveriţă grasă care sare dintr-un copac în altul"

Angelica Whyte, o angajată a liniei erotice 1800-PHONE-SEX, a vorbit despre prima ei experiență în domeniu. Există un motiv pentru care sunt bună la sexul prin telefon: spun lucrurile pe șleau. Încerc să fiu autentică.

Am intrat în domeniul ăsta pe vremea când lucram ca makeup artist într-un club de striptease. Una dintre dansatoarele de acolo mi-a povestit despre câți bani câștiga lucrând de acasă și m-a convins.

Aveam 20 de ani când am început, acum am 24, deci fac asta de patru ani. Dacă stau să mă gândesc, nu aveam așteptări pe atunci. Mi-a luat câteva săptămâni ca să înțeleg cu ce se mănâncă și să încep să fac bani.

Prima dată când am făcut asta, tipul m-a întrebat, „Ești deschisă la orice? O să faci orice pentru mine?" Eu i-am răspuns, „Desigur." Apoi m-a întrebat: „Vreau să-mi sufli în fund". El s-a pus în patru labe, eu mi-am luat uscătorul de păr și i-am dat drumul. În tot timpul ăsta, el a vrut să-i vorbesc murdar.

După asta, m-am simțit dezgustată și confuză. Nu mă așteptam la ceva de genul. Dar apoi m-am gândit, nu se numește degeaba serviciu pentru fanteziile sexuale. Tipii ăștia nu pot povesti nimănui despre fanteziile lor, nici măcar partenerului, pentru că o să aibă parte de reacții de genul – ce este în neregulă cu tine? Apoi am înțeles totul. Atunci când m-am apucat de sexul la telefon, eram destul de timidă și retrasă, ca să fiu sinceră. Acum nu sunt doar o operatoare de linie erotică: sunt o terapeută. Tipii ăștia îmi povestesc totul.

Bărbații nu sună doar ca să facă sex la telefon. Vorbesc și despre cum sunt înșelați de soții, cum au fost concediați, cum n-o să-și mai vadă niciodată copiii după divorț. Nu au cu cine să vorbească, cui să se destăinuie. Câteodată își recunosc greșelile, alteori dau vina pe alții. Eu îi ascult mereu și sunt compătimitoare. Eu le spun: „Îmi pare atât de rău că treci prin asta, dar există mereu o luminiță la capătul tunelului. Nu o să fii singur. O să găsești persoana perfectă pentru tine."

Când un tip sună la linia erotică pentru care lucrez, alege o etichetă, în funcție de fantezia lui. Poate fi „Majoră de puțin timp" sau „Orice e în regulă". Și tu îți construiești personajul în funcție de eticheta pe care el a selectat-o. Să spunem că sună un tip și apare eticheta „Majoră de puțin timp"; primul lucru care te întreabă este câți ani ai.

Deci eu spun ceva de genul, „Pot să fiu sinceră cu tine? Am împlinit 18 ani acum două zile. Părinții mei sunt în vacanță și eu sunt o răsfățată. Prietenele mele sună uneori la linia erotică și îmi spun mereu cât de minunat e. Au ocazia să vorbească cu atâția tipi maturi! Așa că am decis să sun și să mă distrez puțin. Nu prea știu ce fac acum, dar sper că nu te deranjează."

Unii dintre tipii cu care vorbesc sunt agresivi, te umilesc. Îți zic, „Ești o târfă, o curvă, un nimic, ești doar o femeie." Dar sunt și unii foarte drăguți, care îți spun cât de minunată și sexy ești.

Trebuie să te adaptezi la fanteziile lor, nu trebuie să renunți. E la fel ca orice alt job. Majoritatea apelurilor sunt standard, dar câteodată tipii sunt foarte creativi în ceea ce privește fanteziile lor sexuale. Să-l luăm pe Jim de exemplu: vrea să-i porți copiii în pântec. Vrea să-i descrii, în detaliu, cum o să te lase el gravidă. Nu contează dacă ai 18, 35, 60 sau 80 de ani. El vrea să te lase gravidă. Vrea să-și împrăștie sămânța în toate femeile. El vrea 500 de copii. Sau mai e și Tiny Tim. El vrea să fie umilit. Vrea să-i spun cât de mic este penisul lui. Trebuie să-i spun, „Chestia aia e dezgustătoare. Cum o să mă satisfaci cu penisul ăla de trei centimetri?"

Este important să știi cum să reacționezi în situații limită, să te aștepți la neprevăzut și să nu te blochezi. De exemplu: am avut un client care voia să mă prefac că sunt o veveriță grasă care sare dintr-un copac în altul. M-am gândit, cum Doamne iartă-mă sună o veveriță grasă? Așa că am zis, „Aruncă-mi o nucă. Hrănește-mă. Sunt mereu în curtea ta din spate, mă uit să văd în ce copac să sar, pentru că tu mă hrănești." Asta l-a excitat timp de 45 de minute.

Trebuie să separi fantezia de realitate. În 20% din timp, mă acaparează conversația și mă bucur de apel. Poți să ai șansa să dai peste tipi foarte sexy care vor să te răsfețe cu ajutorul cuvintelor și să îți ofere plăcere. Dar la restul de 80% doar mimez orgasmul. Dacă ai un bărbat de 80 de ani la telefon, pe care abia îl înțelegi, nu poți să intri în starea necesară. Așa că mă prefac.

Câștig între 1 200 și 1 400 de dolari pe săptămână. Trebuie să-ți faci o structură și o rutină. Dacă n-o faci, o să cazi pradă tentațiilor. Totul constă în a-i ține la telefon cât mai mult posibil. Scoate tot ce poți dintr-un apel. Cu cât îi ții mai mult la telefon, cu atât faci mai mulți bani.

Chiar te afectează toate personalitățile astea de care te lovești atunci când faci sex la telefon. La început, mă deranja foarte mult. Eram la magazin și studiam bărbații pe care îi vedeam. Mă gândeam, ăsta e tipul care se gândește să facă sex cu o minoră? Ăsta este tipul care vrea să violeze femei? Ăsta este directorul care visează să fie penetrat cu un dildo în biroul lui?

După o vreme, am realizat că tipii ăștia probabil nu vor lucrurile astea în realitate. E doar o discuție, o fantezie. Am încetat să mai disec totul și să îi judec; în schimb am început să mă deschid mai mult. Și viața mea personală s-a îmbunătățit. Mă simt mai perversă și îmi accept cu mai multă ușurință sexualitatea. Sunt și lipsită de prejudecăți acum.

Jobul ăsta m-a făcut să-mi dau seama că interpretăm cu toții niște personaje pe care le ținem sub lacăt. Simt că fac un serviciu societății. Pentru că prefer ca tipii ăștia să mă sune și să se prefacă că sunt altcineva, decât să nu aibă încotro să se ducă, să se închidă în sine și să fiarbă în suc propriu. Cel puțin așa pot să-și verse năduful.

Și eu interpretez un personaj. Dar diferența este că eu o fac pentru bani. Ei plătesc. Eu mă pliez după fanteziile lor. Prefer ca ei să-și pună sufletul pe tavă, apoi să facă unele dintre chestiile astea în viața reală. Așa că le spun „vorbește cu mine".