POVESTE ADEVĂRATĂ. "Am 20 de ani şi am cunoscut pe Facebook un tip. Am făcut dragoste....". Ce s-a întâmplat în continuare, ULUITOR

„Sunt Paula și am 20 de ani. În urmă cu ceva săptămâni m-am împrietenit pe facebook cu un băiat. Am vorbit mult, ne-am plăcut tare și, în cele din urmă, ne-am întâlnit, acum vreo 3 săptămâni. A fost frumos, ne-am iubit ca doi nebuni, dar după ce am făcut dragoste, a început să fie din ce în ce mai distant, mai rece... Până într-o zi, când a apărut tag-uit într-o poză cu o altă fată, din care am dedus că sunt împreună de mult, de vreme ce îi spunea 'la mulți ani, iubitule' și 'mulțumesc pentru clipele petrecute împreuna'. Am fost devastată, am plâns câteva zile...

L-am sunat să-i cer o explicație, dar nu mi-a răspuns, i-am scris și mi-a răspuns că asta e situația și că speră să îl înțeleg. Ei bine, eu nu îl înțeleg. Dacă era împreună cu cineva, nu putea să-mi spună de la început? Am vorbit seri în șir pe whatsapp, cum a putut să fie seducător dacă el știa că este cu altcineva? Te rog, Adela, ajută-mă să înțeleg această situație și spune-mi ce să fac. M-am îndrăgostit de el cu adevărat și nu aș vrea să-l pierd. Ce crezi, am vreo speranță?", i-a scris tânăra specialistei de la libertatea.ro.