POVESTE ADEVĂRATĂ. "Eram căsătoriţi de ani buni, dar soţul meu nu mai voia să facem dragoste". Motivul soţului, HALUCINANT

Acesta avea o amantă, lucru confirmat chiar de bărbat, scrie antena3.ro. Însă ceea ce a urmat este incredibil. Femeia a decis să-i ofere libertatea deplină.

Citeşte şi Îşi suspecta soţia că este lesbiană şi a decis să o spioneze. Ce a urmat este incredibil FOTO

„Deși păream foarte determinată în discursul meu, în realitate eram varză. Dezorientată complet. Am stat eu și m-am gândit bine. La ce bun să transform ceva ce este deja o dramă într-o dramă și mai mare? Până la urmă, în fiecare zi aflăm câte o poveste în care cineva înșală pe altcineva. Prin urmare, situația mea nu era nouă și nici unică sub soare. Mi-era tare greu să mă despart de Eugen, pentru că noi ne împăcam tare bine. Asta era problema noastră: că ne împăcam tare bine! Cine a greșit, oare? și de ce trebuie să vedem ca pe o greșeală faptul că doi oameni care sunt îndrăgostiți lulea unul de altul se transformă, de-a lungul timpului, în doi prieteni foarte buni? 0 realitate toxică, în altă ordine de idei, atâta vreme cât instinctul sexual încă mai există chiar și la 60 de ani... îmi doream și eu, la fel ca soțul meu, un turist în viața mea... O să vă surprindă soluția pe care am găsit-o!

- Eugen, o să facem așa cum ai spus tu! l-am abordat pe bărbatul meu într-o dimineață. Lăsăm timpul să decidă! Cu o singură condiție... Nu mai dormim împreună și nici nu mai locuim împreună... De ce să te ascunzi ca un adolescent? Se uita la mine trăsnit. Nu se aștepta să primească libertate totală din partea nevestei lui. Copiilor nu le-am spus nimic, ei nu trebuie să știe problemele noastre de cuplu. știau și ei, la fel ca vecinii, că Eugen e plecat în timpul săptămânii în excursii cu turiștii. Toată lumea știa de pasiunea lui pentru munte... Iată că un hobby poate regla și tensiunile din interiorul unui cuplu. Cine ar fi spus asta acum 40 de ani când plecam cu Eugen, atunci viitorul meu soț, în drumeții pentru a ne ascunde de lume, pentru a fi doar noi doi? Am dus această viață la dublu șase luni, timp în care n-am stat nici eu prea cuminte... Am avut tupeul să îl sun pe un coleg care mă curtase cândva. De ce să nu îmi fac și eu puțin de cap?".

Când i-a povestit soțului de Victor, acesta a luat foc. „Dar escapada mea i-a retrezit lui Eugen interesul față de mine. Nu m-aș fi gândit! Chiar dacă nu a renunțat total la turista lui, îl simt din ce în ce mai aproape de mine și probabil că nu mai e decât o chestiune de timp să fim pentru totdeauna din nou împreună", a povestit femeia.