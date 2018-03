POVESTE ADEVĂRATĂ. S-a trezit goală, lângă cel mai bun prieten. "Am ieşit împreună şi dimineaţa m-am trezit dezbrăcată şi..."

O fată în vârstă de 25 de ani a relatat cum s-a trezit în acelaşi pat cu cel mai bun prieten, dar şi cum este disperată în ceea ce priveşte modalităţile de a scăpa de prietenul insistent, scrie spynews.ro.

"Am menţinut întotdeauna o relaţie platonică cu prietenul meu cel mai bun. Suntem prieteni de 7 ani. Eu am 25 de ani, el are 23 de ani. Între noi nu a existat niciodată chimie din punct de vedere sexual, dar ne plăcea să discutăm despre orice. Am ieşit recent împreună şi dimineaţa m-am trezit dezbrăcată. Mi-a dat mesaj şi mi-a spus că vrea să vorbim despre viitorul nostru. Problema este că nu îmi doresc nimic de la el şi nici măcar nu îmi amintesc ce s-a întâmplat", a scris femeia.

"Probabil nu îţi mai aminteşti nimic, deoarece ai băut mult. Ai nevoie de control în ceea ce priveşte consumul de alcool. Nu cred că trebuie să eviţi conversaţia şi explică-i clar că nu ai niciun sentiment pentru el. Nu îl lăsa cu semne de incertitudine. Cred că încă vă mai puteţi salva prietenia", a fost sfatul psihologului.