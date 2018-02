POVESTE ADEVĂRATĂ. Suferinţa unei patroane care s-a căsătorit cu angajatul ei mai mic cu 5 ani. "M-a căutat fosta lui iubită"

„Eu m-am îndrăgostit cu ușurință de el, flatată de atenția pe care mi-o acorda, și din acel moment a făcut ce a vrut din mine și cu mine, scrie viatasanatoasa.biz. Pentru început, l-am avansat, făcându-l peste noapte director la firma mea, și astfel a ajuns să conducă atelierul în locul meu. Era nelipsit de la toate întâlnirile cu clienții importanți, concedia și angaja după cum avea chef și așa am pierdut, în scurt timp, câteva dintre fetele cele mai bune", a povestit femeia.

Bărbatul și-a văzut liniștit în tot acest timp de interesele lui. Mergea în călătorii de afaceri, iar în ultima vreme obișnuia să o ia cu el și pe avocata firmei. Într-o zi, femeia a primit telefon de la o fostă iubită a lui, care îi spunea că trebuie să se vadă de urgență cu ea și că nu mai suportă amânare.

„Am acceptat și ne-am văzut a doua zi într-un parc, într-un loc destul de retras.

— Poate nu ar trebui să mă amestec în viața dumneavoastră, știu că-l iubiți pe Sorin, am trecut și eu prin asta... Din nefericire, am pierdut copilul, uneori îmi spun că poate a fost mai bine așa. Dar altceva voiam să vă zic... După ce el m-a dat afară și am pierdut copilul, m-am ambiționat și am făcut Facultatea de Drept. Acum sunt angajată la o firmă particulară, unde întâmplarea face să lucreze cu jumătate de normă și avocata de la firma dumneavoastră. Nu vreau să vă supăr, dar am auzit-o lăudându-se că în foarte scurt timp se va mărita cu Sorin. Nu mi-a spus mie nimic, firește, dar are acolo o bună prietenă, cu care discută orice și, într-o zi, când s-au dus să fumeze o țigară, eram și eu prin preajmă și am auzit ce zicea...Detaliile mi s-au părut sordide, iar dacă ceea ce spunea ea este adevărat, trebuie să încercați să faceți ceva cât mai aveți timp. Sorin v-a pus să semnați tot felul de acte, prin care practic acum totul îi aparține. În caz de divorț, doar un avocat cu puteri supranaturale ar reuși să mai scoată ceva de la el, mai ales că hârtiile sunt semnate de dumneavoastră. Am înțeles că se pregătește de mult pentru toate astea și că fiecare pas a fost bine calculat dinainte... Cred că meritați o soartă mai bună. și, ca să fiu sinceră până la capăt, aș vrea să mă și răzbun pentru toate mizeriile pe care mi le-a făcut".

După asta i-a arătat un dosar cu toată dovezile în el.

„M-am simțit îngrozitor, trădată, înjosită, târâtă în cele mai oribile noroaie. Iar cel mai cumplit lucru era că-l iubeam pe Sorin și, deși aveam toate dovezile negru pe alb în fața ochilor, sufletul meu refuza să creadă că acest om a putut fi atât de josnic și și-a bătut în asemenea hal de dragostea mea. (...)Divorțul s-a terminat rapid, culmea este că tot el îmi făcea mie diverse reproșuri, unul dintre ele fiind faptul că am refuzat să avem copii, iar partajul a durat ceva mai multă vreme. Probabil că, dacă nu aș fi fost pregătită și nu aș fi beneficiat de serviciile unor avocați foarte buni, ceea ce Sorin nu luase calcul, aș fi pierdut totul. Așa am putut păstra și eu câte ceva, dar, totuși, sufletul îmi este zdrobit și acum...", a povestit femeia