POVESTE ADEVĂRATĂ: "Am început să ieşim în afara jobului timp de opt luni. Eu am 21, el 24..."

POVESTE ADEVARATA: "Tipul pe care îl iubesc recunoaște că încă este îndrăgostit de fosta lui, care l-a părăsit, dar am decis să continuăm așa și să ne bucurăm de relație oricum. Am început să ieșim în afara jobului timp de opt luni. Eu am 21, el 24. Arată bine și flirtează cu clientele, dar îmi spune că este doar pentru bacșiș. Încerc să pretind că nu observ, dar mă deranjează.

Eu sunt cea care cere să ne întâlnim. Adesea, spune că nu poate pentru că are de studiat. Apoi, a doua zi, recunoaște că nu a studiat. Nu vreau să-l pierd, dar mă rănește atât de mult. Am început chiar să mă întreb dacă nu se vede cu altă fată prin spatele meu, iar asta mă doare și mai rău. Ce pot să fac? Este un băiat drăguț și sufletist și nu vreau să-l pierd”.