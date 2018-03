POVESTE ADEVĂRATĂ: "Am întâlnit un bărbat la o înmormântare şi am făcut amor incredibil. Apoi..."

"Acest bărbat și-a adus bunica la înmormântarea bunicii mele. Cele două obișnuiau să meargă la bingo împreună. A venit să vorbim la restaurant după înmormântare. El are 27, iar eu 23 și eram cei mai tineri. Eram încântată să vorbesc cu cineva, care nu are de cel puțin două ori vârsta mea. A început să flirteze cu mine și ne-am înțeles atât de bine încât după ce și-a dus bunica acasă, a venit să mai vorbim.

Am făcut schimb de numere. Trebuia să mă gândesc la bunica mea când am ajuns acasă în acea noapte, dar nu mă puteam opri să mă gândesc la el.

Mi-a trimis mesaj a doua zi. Mi-a spus că se gândește la mine și că trebuie să plece două săptămâni cu muncă și m-a întrebat dacă ne putem întâlni. Așa că atunci când s-a întors, m-a scos în oraș să luăm cina și apoi ne-am dus în apartamentul meu.

M-a sărutat și am avut parte de o partidă de amor incredibilă și am continuat în următoarele nopți să o facem, timp de două săptămâni”, a povestit tânara specialistului de la The Sun.

Însă ceea ce a urmat a fost cu totul neașteptat pentru tânără.

„Mi-a trimis mesaj și mi-a spus că a vrut doar să se distreze, dar nu vrea să mă simt ca și cum s-ar fi folosit de mine pentru sex. Mi-a spus că a adorat nopțile în care am făcut amor și că vrea să repetăm. Mi-ar plăcea să-l văd, dar cu tot pachetul, întâlnire, viață sexuală și restul. Sunt confuză”, a mai spus fata.