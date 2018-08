POVESTE ADEVĂRATĂ. "Am o relaţie cu iubitul prietenei mele. Am ajuns să fiu dependentă de partidele noastre care ţin până dimineaţa"

"Am o relație cu iubitul prietenei mele... mă rog, nu cea mai apropiată prietenă, dar orișicât. Am făcut lucruri drăguțe împreună, așa l-am cunoscut și pe el. Ea e stewardesă, pleacă des și știu că flirtează – cel puțin – cu tot felul de băieți prin drumurile ei. În apărarea mea pot să spun că el m-a sunat într-o seară, când ea era plecată și el nu avea cu cine să iasă.

Citeşte şi POVESTE ADEVĂRATĂ. "Eram căsătoriţi de ani buni, dar soţul meu nu mai voia să facem dragoste". Motivul soţului, HALUCINANT

Am mers la un film, am mâncat ceva... ceva nevinovat, după care lucrurile au mers natural. Prea natural. Am ajuns să fiu dependentă de partidele noastre care țin până dimineața. Doar că mi-e rușine să dau ochii cu ea, cu ea și cu el. El nu pare să vrea să se implice mai mult decât la nivel de sex sălbatic, iar eu nu mai știu ce să fac. Ce zici, Adela, ar trebui să-i spunem și ei sau să păstrăm relația ascunsă? Sau ar trebui să încetez relația cu el? Doar că devine din ce în ce mai greu, mă atașez de el, mi-e teamă să nu mă îndrăgostesc", a scris o cititoare, potrivit libertatea.ro.