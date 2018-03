POVESTE ADEVĂRATĂ: "Am o soţie minunată, dar am înşelat-o cu o angajată. Amanta e însărcinată, dar eu le vreau pe amândouă"

O tinerică frumoasă i-a sucit mințile și a rămas însărcinată, iar acum bărbatul trăiește o viață dublă. "Am o soție minunată și loială, dar totuși nu am putut să rezist să nu o înșel. Am 35 de ani, iar soția 39. Copiii noștri au 11, 8 și 5 ani. Am o afacere prosperă, iar una dintre angajate mi-a sucit mințile. M-a sunat într-o seară să mă duc la ea pentru că avea o problemă cu țevile. Am ajuns acolo și până la urmă mi-a zis că e alarmă falsă, dar am rămas la ea peste noapte. Are 20 de ani și e foarte sexy. Am făcut sex și a fost minunat. Timp de 6 luni am avut o aventură, până când a aflat soția mea, m-a iertat, dar am hotărât să plec de acasă. Soția mea e minunată, îmi e dor de ea. Am mințit-o că plec de acasă pentru a rezolva o problemă din trecut. Acum locuiesc singur și amanta mea e însărcinată. Le iubesc pe amândouă și nu știu ce să fac.", a povestit bărbatul.

"Explică-i soției tale că ai greșit și că vrei să îndrepți lucrurile. Implică-te în viața copilului pe care urmează să îl ai cu amanta, dar întoarce-te la familia ta. Spune-i tinerei că ai deja o viață, dar vei fi tată pentru copilul vostru.", a fost sfatul psihologului, scrie spynews.ro.