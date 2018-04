POVESTE ADEVĂRATĂ: "Soțul meu m-a dus într-un club de swingeri. Problema e că mi-a plăcut..."

"Îți scriu pentru că nu știu cum să mă comport în situația în care mă aflu, nu pot să vorbesc cu nicio persoană cunoscută, pentru că sigur m-ar judeca, și atâta mi-ar mai trebui. E vorba despre soțul meu care, în realitate, este foarte ciudat. Mereu mă pune în situația să-mi depășesc limitele – așa spune el – dar încep să mă gândesc că de fapt se folosește de mine pentru a-și îndeplini niște pofte anormale. Între noi întotdeauna a existat o atracție foarte mare, așa că nu i-a fost greu să obțină de la mine orice fantezie sexuală și-a dorit. Am făcut amor în toate pozițiile, cu tot felul de jucării, cu costume, cu BDSM și sado-maso… ca-n filme. Probabil că mi-a plăcut și mie un pic, ce să zic. Mai nou, m-a dus într-un club de swingeri – e mult spus ”club”, mai mult o întâlnire dublă pusă la cale de cineva. Nu mi-a plăcut ideea, dar m-am dus, de dragul lui. Bărbatul din cuplul respectiv m-a căutat și după aceea, cerându-mi să ne întâlnim separat. Nu știu de ce m-am dus, cred că din curiozitate, și poate din neîmplinirea în care eram. Era cu o altă femeie, și dorea să facem dragoste în trei. Soțul meu nu știe, și sincer nici nu mă interesează ce-ar spune dacă ar afla. Simt că am intrat într-un joc murdar, în care nu mă simt eu însămi și nu știu cum să mă extrag din el. Acest bărbat mă amenință că îi va spune totul soțului meu și colegilor de serviciu dacă nu mă mai întâlnesc cu el. Mi-e teamă să nu-mi pierd locul de muncă, cât despre căsnicie… nici nu știu ce să mai spun. Am obosit de toate acestea, te rog, dacă poți, spune-mi ce să fac"

