POVESTE ADEVĂRATĂ. "Sunt într-o relaţie, dar tot la fostul mă gândesc..."

“Sunt Laura şi am 26 de ani. Problema mea e că la 19 ani am avut o relaţie tumultuoasă cu un băiat pe care l-am iubit mult, de fapt a fost iubirea vieţii mele. Relaţia aia s-a terminat de vreo 7-8 ani, dar eu tot nu îl pot uita. Acum sunt într- o relaţie, de un an şi jumătate, cu un alt băiat, dar nu sunt fericită, nu cred că îl iubesc şi mă gândesc la fostul. Vreau să fiu fericită. Ajută-mă!", a scris o cititoare.