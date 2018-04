POVESTEA ADEVĂRATĂ a unei tinere. Cum a ajuns de la o carte împrumutată la sex nebun în maşină, pe covor, în lift...

"Dacă-mi amintesc bine, furasem şosetele fratelui meu (pentru că nu mai aveam altele curate), ce nu se potriveau deloc cu restul, nici măcar din punct de vedere al culorilor). Iar lenjeria intimă o pusesem în grabă, mai exact chiloţii pe dos. Eram doar pieptănată şi puţin rujată, ca într-un final să mă întorc ciufulită şi cu rujul întins şi mâncat. Mă grăbeam să mă întâlnesc cu un tip de care mă simţeam atrasă, dar nu m-aş fi gândit să fie ceva între noi vreodată, ci doar simplă amiciţie. Acestui tip trebuia să îi înapoiez o carte foarte rapid, înainte ca el să plece la bunicii lui.

Îl cunoşteam de câţiva ani. Aşa că ne-am întâlnit, i-am dat cartea şi a plecat. M-am întors în apartament şi surpriză, mă sună. S-a întors. Spunea că vrea să mă mai privească un pic. Aşa că am coborat iar şi ne-am întins la vorbă. Ştiam unde voia să ajungă dar era ok, întrucât îmi plăcea şi mie de el foarte tare. Am început în maşină să ne sarutăm, ne-am dezbrăcat pe scările blocului şi în lift (bineinţeles că am dat nas în nas cu câteva vecine bătrânele, nici nu se putea altfel), apoi la mine în apartament. Ţin să spun că, în momentul respectiv, mi-aş fi dorit tare mult să nu port acele şosete şi nici chiloţii pe dos (m-a tachinat o perioadă pe tema asta).

Ne-am făcut de cap pe covor, am lins jumătate de borcan de miere unul de pe altul, am făcut duş împreună, am comandat o pizza (o mâncam tot de pe noi, evident) iar după o oră ne-am făcut iarăşi de cap. De data asta, în maşina lui (l-am rugat să o facem acolo, să văd cum e). Aveam pe sub palton doar nişte portjartiere, puse special pentru el. A fost o partidă foarte pasională, în ciuda spaţiului incomod. El a plecat la bunici iar eu am urcat în apartament. Ne-am mai întâlnit în weekendul următor, apoi din ce în ce mai des", a povestit Flore, potrivit unica.ro.