Povestea Alinei, o escortă de lux din Bucuresti. "Pentru bărbaţi, a face amor şi cu alte femei este o..."

De ce apeleaza barbatii la dame de companie?

"In primul rand, acei barbati cauta compania unei fete, nu neaparat doar sex, scrie escortedelux. „Clientii sunt oameni de afaceri in general, foarte multi sunt straini. Sunt oameni stilati, cultivati care sunt interesati de discutii, vor sa te comporti exact ca si doamna lor. Nu se ajunge neaparat la sex. Conteaza foarte mult atitudinea fetei, prezenta ei de spirit, intuitia", ne lamureste Katia. Poate suna ciudat, dar in multe cazuri o astfel de escapada a barbatilor poate salva casnicii. „Multi vin si isi spun pasurile.

Practic, eu am avut si rol de consilier pe probleme de mariaj (rade). Am cunoscut multi barbati, si nu doar din perspectiva sotiei sau iubitei, ci a amantei ocazionale. Acum am ajuns sa anticipez fiecare vorba, fiecare gest pe care il face iubitul meu. Cand simt ca ma minte, ii spun sa taca. Nu e prea placut sa poti citi barbatii..."

„Mereu am vrut sa raman cu picioarele pe pamant si sa nu uit cine si de ce sunt acolo, cu acel barbat. Dupa cum spuneam, exista atat de multe tentatii si clienti care te fac sa te simti bine, incat multe fete chiar ajung sa creada ca apartin acelei lumi stralucitoare, dar realitatea este dura. La un moment dat, ma intalneam cu un om de afaceri in vila sa, destul de des.

Aveam varste apropiate si ne intelegeam foarte bine. El era foarte discret cu plata. Intr-o zi, cand am gasit plicul cu bani, am fost tentata sa nu-l iau, fiind prinsa in mrejele lui. Insa, brusc mi-am revenit si am luat banii tocmai pentru a nu uita care este rolul meu in aceasta poveste", isi aminteste Katia.

Cu experienta acumulata pot sa scriu o carte

„Barbatii nu au nevoie de motive concrete pentru a-si insela partenerele. Pentru ei, a face sex si cu alte femei este o actiune la fel de normala ca si mersul cu baietii la o bere. Femeile sunt altfel. Daca insala, pun suflet in noua relatie, se simt vinovate fata de familie. Atat de multe lucruri am auzit de la barbati, incat as putea scrie o carte. Daca treci de un anumit nivel in relatiile cu ei, iti dai seama ca sunt ca niste catelusi si fara femeia de langa ei sunt foarte slabi.

Sa-ti dau un exemplu: cu unii dintre clientii mei am pastrat legatura, in sensul ca mai vorbim la telefon, doar atat. Nu o sa-l insel pe prietenul meu. Uneori, se intampla sa ma intalnesc pe strada cu unul dintre ei, dar nu merg eu sa-l trag de maneca. Daca ma saluta OK, daca nu, e tot OK. Intr-o zi, insa, l-am vazut pe un client intr-un supermarket, era cu sotia. Mare mi-a fost mirarea sa-l gasesc ascuns dupa un copac cand am iesit din magazin cerandu-mi disperat numarul de telefon. Aceasta intamplare spune multe despre barbati, nu!?"

Experienta de viata...

„Desi mai am cativa ani pana sa implinesc 30, pot spune ca am mai multa experienta de viata decat o femeie de 45". „Ceea ce vreau eu, si unul dintre motivele pentru care am acceptat sa ne intalnim, este de fapt urmatorul. De-a lungul experientelor mele, am vazut fete superbe care erau dame de companie sau prostituate si care au facut imprudenta de a se indragosti de clienti. Nu trebuie sa uite nici o clipa, ca ei trebuie sa plateasca pentru a sta cu ele. Sa nu se indragosteasca de cineva care le stie trecutul. Indiferent de cat de mult te-ar iubi, momentele in care iti reproseaza trecutul sunt inevitabile.

Nu ma deranjeaza ca barbatul cu care sunt acum nu are foarte multi bani, ci ca nu este suficient de atent cu mine, nu-mi da acele nimicuri de care are nevoie orice femeie. Apropo, orice femeie trebuie sa-i ceara mereu ceva iubitului ei. In momentul in care nu-i mai cere, el considera ca nu mai are pentru ce sa lupte, iar sentimentul de lupta pentru cucerirea unei femei ii tine vii pe masculi".