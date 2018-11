Povestea fabuloasă a ELLEI RAE, cântăreaţa care vrea să cucerească scena muzicală din România! Cum sună piesa ei de debut

A început să cânte la vârsta de 7 ani iar prima melodie pe care a învățat-o a fost "Adagio" de Lara Fabian. Studiile sale muzicale au început în anul 2013 iar doi ani mai târziu s-a mutat la școala de muzică din Modena, fiind in acelasi timp si studentă la Colegiul Trinity din Londra.

A câștigat premiul întâi într-o competiție muzicală care a avut loc la Ravenna, Italia, iar pana in prezent a participat la două emisiuni de televiziune, "New faces" și "Voice for music".

Fiind curioasă de originea ei românească și pentru a-și lărgi cunoștințele despre industria muzicală, în 2017 a decis să călătorească în România unde a întâlnit câțiva producători de muzică la nivel internațional motiv pentru care si-a stabilit a doua casa la Bucuresti.

Pe tot parcursul anului, ea a inregistrat mai multe cântece demo atât în România, cât și în Italia, dezvoltând în același timp ideea viitoarei sale prezențe în muzică. Fiind inspirată de copii și nevinovăția lor, ea a hotărât să se prezinte ca Ella RAE, o formă scurtă a Alter Ego ului pentru RaffaELLA, pentru a-și depăși timiditatea și sensibilitatea, începând de la început și stabilind o nouă persoană care ar fi pur și simplu MEMORABILĂ prin atitudinea ei deschisă, stilul unic și, cel mai important, prin abilitățile sale vocale uimitoare.

În prezent, Ella petrece mul timp în studio, lucrează la împărtășirea propriilor sentimente prin muzica pe care o scrie, fiind inspirată de muzicieni și ideea că muzica poate fi un refugiu.

Printre cântăreții pe care Ella i-a urmărit de-a lungul vieții, Christina Aguilera, Rihanna și Beyonce se află în fruntea listei pentru abilitatile vocale și pentru vasta lor experiență în muzică.

Și acum, povestea merge mai departe din moment ce visul prinde realitate, iar in urma cu o zi a lansat primul ei single: "Midnight Sky", produs de DJ Sava, iar versurile scrise de Thea Miculescu. Piesa se bucura si de un videoclip regizat de Alex Ceausu.

"Sunt foarte fericita că am ajuns până aici, în momentul în care îmi lansez propriul meu single. Totul mi s-a părut un vis, încă din clipa în care am avut onoarea să colaborez cu producatori de top la aceasta piesa, precum Dj Sava, iar la versuri cu Thea Miculescu! Sper că piesa "Midnight Sky" să prindă cât mai bine, iar in viitorul apropiat va pregatesc si alte surprize muzicale. Fiti cu ochii pe mine. Va pup!", ne-a declarat Ella Rae.