Povestea tragică a tânărului de 18 ani mort în Făgăraş. Dorinţa sa cea mai intensă i-a adus sfârşitul

Octavian Andrieş este unul dintre cei trei turişti din Iaşi, care au dispărut în munţii Făgăraş, în urmă cu mai multe zile. El este fiul unei profesoare din Iaşi şi se afla pe munte cu tatăl său şi un prieten.

În luna decembrie a anului trecut a preferat să meargă în Munţii Făgăraş, în locul unei petreceri de majorat, iar atunci a promis că va reveni "să cucerească" Vârful Moldoveanu.

"Deşi am plecat cu gândul de a urca pe Moldoveanu in locul unei petreceri de majorat, vremea s-a dovedit a fi foarte capricioasă, având parte de ploaie, lapoviţă, ninsoare si viscol din belşug (...) Oricum, am încercat să răzbim prin toata zăpada şi prin ceaţă, în a doua zi însă ne-am oprit mai sus de Cabana Turnuri, la asa zisul Zid al Morţii, aproximativ 1900 de metri, unde am fost forţaţi să punem cortul. De dimineaţă am mai încercat încă o datã sa urcăm însă viscolul ne-a spulberat orice speranţe, asa că am decis sa ne întoarcem, neavând rost sa riscăm. Cam astea ar fi, chiar dacă nu am reuşit să-mi ating obiectivul a fost o tură «challenging» din care am avut foarte multe de învăţat şi mi-am promis că o sa cuceresc Vârful Moldoveanu pe timp de iarnă cât de curând posibil", scria Octavian în luna decembrie.

Octavian s-a întors în 30 martie pentru a-şi ţine promisiunea, însă a murit pe munte, alături de tatăl său şi de un prieten al acestuia.

Mama băiatului a postat mai multe mesaje pe reţeaua de socializare.

"În toate declaraţiile către autorităţi am semnalat că fiul meu, în conversaţia din 1 aprilie 2018, ora 12.34, mi-a comunicat asupra condiţiilor meteo dure, fără se se «plângă»", a scris femeia.

Salvatorul montan Ciprian Lolu a intervenit pentru recuperarea băiatului de 18 ani şi crede că Octavian a fost pus jos de vântul puternic.

„Scenariul meu este că băiatul a alunecat primul şi cei doi, tatal şi prietenul tatălui au încercat să se ducă după el, numai că şi-au dat seama exact pe culoarul unde era copilul, pentru că era destul de abrupt şi atunci au continuat pe creasta respectivă astfel încât să caute o zonă mai lină. Copilul nu a căzut pentru că s-a împiedicat, ci pentru că a bătut vântul foarte tare", este de părere Lolu.

Acesta a mai spus că, cel mai probabil, tatăl tânărului ar fi fost ultimul în linie şi a vrut să meargă jos să ceară ajutor, însă nu a mai apucat. Până la Vârful Moldoveanu ar mai fi avut o zi şi jumătate, dar în condiţiile de pe munte, Lolu este de părere că nu ar fi avut nicio şansă.

„Tatăl copilului credem noi că ar fi ultimul, bănuim noi că el a continuat mai departe linia, să se ducă măcar jos să dea de semnal, să ceară ajutor. Am auzit că băiatul visa să se ducă să facă Moldoveanu, mai avea încă o zi şi jumătate, era în direcţia respectivă, dar nu aveau nicio şansă să ajungă în partea aceea. Şi-au dat şi ei seama. Practic, copilul a căzut cumva după momentul de decizie să se retragă", a mai spus Lolu.

Toţi cei trei turişti au plecat în drumeţie în 30 martie, au lăsat maşina la Schitul „Sfântul Ioan Botezătorul" din satul Breaza, din judeţul Braşov, iar ultima comunicare a celor trei turişti a avut loc în 1 aprilie, când tânărul de 18 ani ar fi vorbit cu mama.

Miercuri, în 4 aprilie, autorităţile au fost alertate de stareţul Ambrozie Duţă, de la Schitul „Sfântul Ioan Botezătorul" din satul Breaza, care a observat că cei doi bărbaţi de 60 de ani şi tânărul de 18 ani nu au mai revenit la maşină. Căutările au început cu elicopterul de Paşti, iar marţi au fost observate două cadavre pe două văi, în zone diferite.

De joi, din 5 aprilie au început căutările, aceştia fiind localizaţi marţi, în 10 aprilie, din elicopter.

Turiştii, care au murit în drumeţia din Munţii Făgăraş au recuperaţi, miercuri, de salvatori, doi dintre ei fiind predaţi deja la elicopter şi transportaţi la baza muntelui de unde vor fi luaţi de Medicina Legală, iar cel de-al treilea a fost ridicat pe creastă şi va fi şi el recuperat de elicopter.